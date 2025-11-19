Habilitan el paso por el puente internacional Simón Bolívar, después de seis horas de bloqueos

Cúcuta

Después de seis horas de permanecer bloqueado el paso binacional entre Colombia y Venezuela, familiares de colombianos detenidos en cárceles del país recibieron la notificación del gobierno colombiano, de volver a dialogar con autoridades del vecino país, para lograr la libertada de sus seres queridos.

"Acabamos de recibir confirmación del viceministro de Relaciones Exteriores, el doctor Mauricio Jaramillo, de que viaja a primera hora a Cúcuta para resolvernos el problema a nosotros los familiares que tenemos, personas secuestradas por el gobierno de Venezuela”, indicó Vicky Latorre, esposa de uno de los capturados.

"Confiando en su palabra, hoy aperturamos, pero si mañana no está aquí, a las seis de la mañana vamos a estar cerrando nuevamente la frontera hasta que nos den respuestas positivas sobre nuestros familiares“, aseguró la mujer, quien recuerda que su esposo completa 14 meses capturado, de los cuales, tan solo en dos oportunidades ha logrado tener un dialogo telefónico con él.

Son al menos 22 colombianos que aún continúan en cárceles del vecino país, señalados por terrorismo, espionaje, entre otros delitos.