Más de 50 rescatistas adelantan búsqueda de personas desaparecidas por crecientes en Silvania
La primera creciente súbita se produjo en el barrio La Esperanza, donde cinco viviendas resultaron afectadas sin reporte de desaparecidos.
Bogotá
Luego de dos crecientes súbitas que afectaron el casco urbano y la vereda El Hato en el municipio Silvania, el gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que la situación ya deja a cinco personas afectadas: un adulto mayor fallecido, una mujer que logró escapar del vehículo arrastrado por la corriente y tres personas que continúan desaparecidas, entre ellas una joven de 16 años.
- Puede leer: Alerta en Silvania por lluvias: creciente de quebrada deja una persona muerta y tres desaparecidas
Las tres personas que siguen siendo buscadas fueron identificadas como: Ana Lucía Villota Escandón, Teresa Escandón y Manuela Sofía Villota Escandón (16 años).
Sumado a esto, el gobernador Rey indicó que actualmente 55 integrantes de los organismos de respuesta, entre ellos diez expertos en búsqueda y rescate, continúan trabajando en terreno.
Las labores se concentran tanto en el cauce de las quebradas Yayata y Guachumí–río Chocho, como en el casco urbano y en algunas veredas.
- Le puede interesar: Alcaldía de Silvania pidió ayuda humanitaria tras emergencia por las fuertes lluvias
Balance de afectaciones entregada por las autoridades:
Barrio Kennedy, sector La Esperanza Matadero
- Total familias: 26
- Total personas: 75
Viviendas
- Destruidas: 3
- Habitables: 4
- No habitables: 7
Animales
- Perros vivos: 7
- Gatos vivos: 3
- Vaca viva: 1
- Gatos desaparecidos: 6
- Gallinas ponedoras desaparecidas: 50
Por ahora, el Puesto de Mando Unificado sesiona de manera permanente y retomará operaciones de búsqueda intensiva desde primera hora de la mañana.