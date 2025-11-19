Más de 50 rescatistas adelantan búsqueda de personas desaparecidas por crecientes en Silvania. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Bogotá

Luego de dos crecientes súbitas que afectaron el casco urbano y la vereda El Hato en el municipio Silvania, el gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que la situación ya deja a cinco personas afectadas: un adulto mayor fallecido, una mujer que logró escapar del vehículo arrastrado por la corriente y tres personas que continúan desaparecidas, entre ellas una joven de 16 años.

Las tres personas que siguen siendo buscadas fueron identificadas como: Ana Lucía Villota Escandón, Teresa Escandón y Manuela Sofía Villota Escandón (16 años).

Sumado a esto, el gobernador Rey indicó que actualmente 55 integrantes de los organismos de respuesta, entre ellos diez expertos en búsqueda y rescate, continúan trabajando en terreno.

Las labores se concentran tanto en el cauce de las quebradas Yayata y Guachumí–río Chocho, como en el casco urbano y en algunas veredas.

Balance de afectaciones entregada por las autoridades:

Barrio Kennedy, sector La Esperanza Matadero

Total familias: 26

Total personas: 75

Viviendas

Destruidas: 3

Habitables: 4

No habitables: 7

Animales

Perros vivos: 7

Gatos vivos: 3

Vaca viva: 1

Gatos desaparecidos: 6

Gallinas ponedoras desaparecidas: 50

Por ahora, el Puesto de Mando Unificado sesiona de manera permanente y retomará operaciones de búsqueda intensiva desde primera hora de la mañana.