Alcaldía de Cúcuta demolió el "Triángulo de las Bermudas" en el centro de la ciudad.

Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Gobierno, adelantó la demolición del “Triángulo de las Bermudas” en el centro de la ciudad. “Esta acción se llevó a cabo tras agotar todas las etapas administrativas, técnicas y judiciales que respaldaron la legalidad del procedimiento”, indicó la administración municipal a través de un comunicado.

“Fueron 14 meses de trabajo, desde julio del año 2024 hasta la fecha, con 63 audiencias individuales, donde se citaron a los comerciantes de este sector, para poder llegar a feliz término, lo que hoy es la recuperación del espacio público”, dijo Miguel Castellanos, secretario de gobierno de la alcaldía de Cúcuta.

Por su parte, Juan Pablo Sanabria, abogado de los comerciantes, indicó que “todos sabemos que de aquí depende el sustento de estas personas. La gran mayoría son personas de especial protección, trabajadoras, que dependen del sustento diario. La alcaldía realizó un proceso por perturbación del espacio público, pero esto no existe, porque el exalcalde Donamaris Ramírez (alcalde 2012 - 2015) reubicó a los vendedores informales en este sitio”.

Andrés Felipe Cruz, líder de los vendedores de este lugar, aseguró que “es triste ver, que después de 13 años acá, donde queríamos un diálogo digno con el alcalde, que nos escuchara, pero eso nunca se dio. No queríamos maltratos, que nos sacáramos como si fuéramos ratas. Eso nos dio indignación”.

De momento y según lo aseguró Miguel Castellanos, secretario de gobierno, en este sector se instalará un CAI de la Policía, para brindar mayor seguridad.