Alerta en el Norte de Boyacá por hostigamiento al Batallón de Alta Montaña Nº 2 de El Espino

Habitantes del Norte de Boyacá amanecen en alerta máxima, luego de las detonaciones que se registraron en el municipio de El Espino y que de acuerdo con información preliminar, habría iniciado con detonaciones dirigidas al Batallón de Alta Montaña Nº2, realizadas mediante drones presuntamente por integrantes de la columna José David Suárez del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Frente a los hechos que coinciden con la reciente confirmación del ELN sobre la autoría del atentado terrorista en Tunja, y que dejó cuantiosas pérdidas materiales al Batallón Bolívar, las autoridades del departamento adelantan un Consejo Extraordinario de Seguridad, para luego desplazarse al lugar de los hechos.

“En las próximas horas, se estará evaluando la situación, hay zozobra en la comunidad luego de los hechos que se registraron hace algunos años en donde varios militares perdieron la vida.

Estamos haciendo un llamado a las autoridades nacionales para reforzar el pie de fuerza en el territorio”. Dijo, Armando Tarazona, alcalde de El Espino.

Por su parte, Alejandra Pico, secretaria de gobierno de Boyacá, indicó que el hostigamiento no dejó ninguna persona lesionada.

“Ratificamos que nuestra Fuerza Pública está trabajando por la seguridad ciudadana, no permitiremos que estos hechos afecten la confianza hacia la institucionalidad”. Agregó.

En las próximas horas, se darán a conocer las acciones y disposiciones de las autoridades conforme a la verificación en terreno y a la recolección de información.