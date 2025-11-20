Businú: así iría el proyecto de transporte fluvial esperado desde el año 2021 en Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, dijo que uno de los proyectos más ambiciosos para la capital de Córdoba, Businú, habría dado un “paso decisivo”, luego de que las embarcaciones del sistema de transporte fluvial tocaran agua durante las pruebas técnicas realizadas en los astilleros de Cotecmar, en Cartagena.

Según la administración municipal, estas pruebas permitirían verificar la estabilidad, flotabilidad, maniobrabilidad y cumplimiento de los estándares de seguridad marítima.

“Hoy vimos a Businú nacer en el agua. Este proyecto no es solo un medio de transporte, es una apuesta por una Montería moderna y conectada con su río. Estamos cada vez más cerca de ver a los monterianos navegar por el Sinú, como siempre lo soñamos”, sostuvo el mandatario municipal.

De acuerdo con lo establecido, las embarcaciones llegarían a Montería el 20 de diciembre, “donde iniciarán el proceso de pruebas locales en el río, ajustes finales de operación y capacitación de las tripulaciones que harán parte del sistema”, agregó la Alcaldía de Montería.

Finalmente, resaltó que “Businú será el primer sistema de transporte fluvial urbano del Caribe colombiano, una apuesta innovadora que integra movilidad sostenible, turismo y desarrollo urbano de cara al río Sinú”.

Cabe recordar que, este proyecto ha recibido inversiones que superarían los $10.000 millones de pesos y es esperado desde el año 2021.

