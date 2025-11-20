Corte Suprema elige a Francisco José Ternera como presidente para el resto del 2025

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado de la Sala Civil, Francisco José Ternera, como presidente encargado para lo que resta del año 2025.

Lo anterior, luego de que el magistrado Octavio Augusto Tejeiro, quien se desempeñaba como presidente oficialmente, culminara su periodo como magistrado de la Sala Civil y Agraria.

El presidente Ternera es abogado de la Universidad del Rosario y Doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X de Madrid (becario). Cuenta además con un posdoctorado de la Universidad para la Paz del Sistema de las Naciones Unidas.

Asimismo, fue profesor de carrera de la Universidad del Rosario y catedrático de varias universidades como el Externado, Los Andes, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Libre, La Sabana, Universidad de Medellín, entre otras.