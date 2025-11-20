Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 20 de noviembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron los resultados de la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II.
Peláez y de Francisco 20 de noviembre
01:36:57
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Peláez y de Francisco 20 de noviembre
Este 20 de noviembre, Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron acerca del clásico entre Atlético Nacional y América de Cali por los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
También, se refirieron a la posibilidad de que el mediocampista de la Selección Colombia, James Rodríguez, juegue en la liga colombianos, principalmente en Millonarios.
Asimismo, analizaron la renovación de Dayro Moreno con el Once Caldas.
Escuche el audio completo a continuación:
Peláez y de Francisco 20 de noviembre
01:36:57
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles