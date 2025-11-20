Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 20 de noviembre de 2025

Peláez y de Francisco 20 de noviembre

Este 20 de noviembre, Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron acerca del clásico entre Atlético Nacional y América de Cali por los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

También, se refirieron a la posibilidad de que el mediocampista de la Selección Colombia, James Rodríguez, juegue en la liga colombianos, principalmente en Millonarios.

Asimismo, analizaron la renovación de Dayro Moreno con el Once Caldas.

Escuche el audio completo a continuación: