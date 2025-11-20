Ganadores del Premio Simón Bolívar 2025: vea acá el listado completo
‘El laberinto de los dineros de la salud’ de Paula Bolívar y Juan Pablo Calvás fue premiado en la categoría de Periodismo Investigativo – Audio. Además, el trabajo ‘La confesión sin precedentes que detalló cómo se orquestó el exterminio de un sector político en Colombia’ de Rafael Aristizábal y Lucas Pombo recibió el reconocimiento del jurado.
Este 19 de noviembre, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, se llevó a cabo la edición número 50 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar para reconocer los trabajos periodísticos más destacados del país.
El jurado, encabezado por José Navia e integrado por académicos y profesionales del periodismo, fue el encargado de analizar las postulaciones y premiar la excelencia informativa y de investigación de 2025.
En el evento, se destacó la entrega del Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista a Yolanda Ruiz, por su destacable trayectoria en el periodismo colombiano.
Además, el premio al Periodista del Año fue otorgado a dos personas: Gustavo Chicangana, periodista de Caracol Radio Guaviare y José Guarnizo, cofundador y director general de Vorágine.
El trabajo de W Radio titulado ‘El laberinto de los dineros de la salud’ de los periodistas Paula Bolívar y Juan Pablo Calvás fue premiado en la categoría de Periodismo Investigativo – Audio. Así mismo, el trabajo 'La confesión sin precedentes que detalló cómo se orquestó el exterminio de un sector político en Colombia’ de Rafael Aristizábal y Lucas Pombo recibió el reconocimiento del jurado.
Lista de ganadores del Premio Simón Bolívar 2025
El listado completo de los ganadores de la edición número 50 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar es el siguiente:
- César Moreno | Ganador Estímulos al Periodismo Universitario - Audio
- Nayerly García, Mariana Saavedra, Briggitti Gómez, Camila Correa | Ganadoras Estímulos al Periodismo Universitario – Video
- Vanessa González, Shyelena Álvarez, Marco Villanueva | Ganadores Estímulos al Periodismo Universitario – Texto
- Juana Alzate | Reconocimiento del Jurado | Estímulos al Periodismo Universitario – Texto
- María José Sánchez | Ganadora Estímulos al Periodismo Universitario – Multimedia
- Ricardo Ospina, Mateo Piñeros | Ganadores Noticia – Audio
- Rafael Aristizábal, Lucas Pombo | Reconocimiento del Jurado | Noticia – Audio
- Enrique Tapias | Ganador Noticia – Video
- Sylvia Charry | Ganadora Noticia – Texto
- Paula Bolívar, Juan Pablo Calvás | Ganadores – Periodismo Investigativo – Audio
- Periodismo Investigativo – Video | Declarado desierto por el jurado
- Camilo Alzate | Ganador Periodismo Investigativo – Texto
- José Guarnizo, Nicolás Sánchez, Angélica Penagos | Reconocimiento del Jurado | Periodismo Investigativo – Texto
- Mario Cubillos, Adriana Chica, Juan Carlos Baquero, Élkin Oliveros, Adriana Gutiérrez, Felisa Jiménez, Andrea Espinosa, Karen Zárate, Natalia Cano | Ganadores Crónica – Audio
- Juan Carlos Aguirre | Ganador Crónica – Video
- Juan Arredondo | Ganador Crónica – Texto
- Juanita Vélez, Paulina Baena, Kyle Johnson, Ángela Olaya, Lorena Vega, Gian Vega, Dayanne Osorio, Luis Sarmiento, Pablo Cabrera, Daniel Correa | Ganadores – Reportaje – Audio
- Renán Fontalvo | Reconocimiento del Jurado | Reportaje – Audio
- Natalia Arbeláez | Ganadora Reportaje – Video
- José Báez, Andrés Muñoz | Reconocimiento del Jurado Reportaje – Video
- Paula Casas | Ganadora Reportaje – Texto
- Entrevista - Audio | Declarado desierto por el jurado
- Diego Rubio | Ganador Entrevista – Video
- Hugo Chaparro | Ganador Entrevista – Texto
- Tatiana Duque, Jerson Ortiz, Juana Rubio, Fernando Cruz | Ganadores Opinión y Análisis – Audio
- Julio Arias, Elizabeth Otálvaro, Alexandra Delprado | Ganadores Opinión y Análisis – Video
- Carlos Cortés | Ganador Opinión y Análisis – Texto
- Humor – Audio | No hubo postulaciones
- Humor – Video | Declarado desierto por el jurado
- Humor – Texto | Declarado desierto por el jurado
- Samuel Castro, Santiago Gutiérrez | Ganadores Crítica – Audio
- José Báez | Ganador Crítica – Video
- Santiago Cembrano | Ganador Crítica – Texto
- Aurelio Valencia, Yeyo | Ganador Caricatura
- Mauricio Alvarado | Ganador Fotografía Periodística
- Jorge Luis Rocha | Ganador Reportaje Gráfico
- Víctor Galeano, Carlos Piedrahita, Nathaly Hurtado, Sofía Mejía, Juan Miguel Álvarez, Camilo Alzate, Steven Hernández, Sebastián López, Felipe Rivera, Angie Salazar, Mariel Bejarano | Ganadores Multimedia
- Juan Camilo Castañeda | Ganador Premio al Libro Periodístico por el libro ‘Los niños de La Pica’
- Óscar Osorio | Mención especial – Premio al Libro Periodístico por el libro ‘Allende el mar’
- José Guarnizo | Premio al Periodista del Año 2025
- Gustavo Chicangana | Premio al Periodista del Año 2025
- Yolanda Ruiz | Gran Premio a la Vida y Obra de una Periodista
