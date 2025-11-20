Ganadores del Premio Simón Bolívar 2025: vea acá el listado completo

Los listados de los Premios Simón Bolívar se hacían a mano: Ivonne Nicholls. Foto: Cortesía( Thot )

Este 19 de noviembre, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, se llevó a cabo la edición número 50 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar para reconocer los trabajos periodísticos más destacados del país.

El jurado, encabezado por José Navia e integrado por académicos y profesionales del periodismo, fue el encargado de analizar las postulaciones y premiar la excelencia informativa y de investigación de 2025.

En el evento, se destacó la entrega del Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista a Yolanda Ruiz, por su destacable trayectoria en el periodismo colombiano.

Además, el premio al Periodista del Año fue otorgado a dos personas: Gustavo Chicangana, periodista de Caracol Radio Guaviare y José Guarnizo, cofundador y director general de Vorágine.

El trabajo de W Radio titulado ‘El laberinto de los dineros de la salud’ de los periodistas Paula Bolívar y Juan Pablo Calvás fue premiado en la categoría de Periodismo Investigativo – Audio. Así mismo, el trabajo 'La confesión sin precedentes que detalló cómo se orquestó el exterminio de un sector político en Colombia’ de Rafael Aristizábal y Lucas Pombo recibió el reconocimiento del jurado.

Lista de ganadores del Premio Simón Bolívar 2025

El listado completo de los ganadores de la edición número 50 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar es el siguiente:

César Moreno | Ganador Estímulos al Periodismo Universitario - Audio

Nayerly García, Mariana Saavedra, Briggitti Gómez, Camila Correa | Ganadoras Estímulos al Periodismo Universitario – Video

Vanessa González, Shyelena Álvarez, Marco Villanueva | Ganadores Estímulos al Periodismo Universitario – Texto

Juana Alzate | Reconocimiento del Jurado | Estímulos al Periodismo Universitario – Texto

María José Sánchez | Ganadora Estímulos al Periodismo Universitario – Multimedia

Ricardo Ospina, Mateo Piñeros | Ganadores Noticia – Audio

Rafael Aristizábal, Lucas Pombo | Reconocimiento del Jurado | Noticia – Audio

Enrique Tapias | Ganador Noticia – Video

Sylvia Charry | Ganadora Noticia – Texto

Paula Bolívar, Juan Pablo Calvás | Ganadores – Periodismo Investigativo – Audio

Periodismo Investigativo – Video | Declarado desierto por el jurado

Camilo Alzate | Ganador Periodismo Investigativo – Texto

José Guarnizo, Nicolás Sánchez, Angélica Penagos | Reconocimiento del Jurado | Periodismo Investigativo – Texto

Mario Cubillos, Adriana Chica, Juan Carlos Baquero, Élkin Oliveros, Adriana Gutiérrez, Felisa Jiménez, Andrea Espinosa, Karen Zárate, Natalia Cano | Ganadores Crónica – Audio

Juan Carlos Aguirre | Ganador Crónica – Video

Juan Arredondo | Ganador Crónica – Texto

Juanita Vélez, Paulina Baena, Kyle Johnson, Ángela Olaya, Lorena Vega, Gian Vega, Dayanne Osorio, Luis Sarmiento, Pablo Cabrera, Daniel Correa | Ganadores – Reportaje – Audio

Renán Fontalvo | Reconocimiento del Jurado | Reportaje – Audio

Natalia Arbeláez | Ganadora Reportaje – Video

José Báez, Andrés Muñoz | Reconocimiento del Jurado Reportaje – Video

Paula Casas | Ganadora Reportaje – Texto

Entrevista - Audio | Declarado desierto por el jurado

Diego Rubio | Ganador Entrevista – Video

Hugo Chaparro | Ganador Entrevista – Texto

Tatiana Duque, Jerson Ortiz, Juana Rubio, Fernando Cruz | Ganadores Opinión y Análisis – Audio

Julio Arias, Elizabeth Otálvaro, Alexandra Delprado | Ganadores Opinión y Análisis – Video

Carlos Cortés | Ganador Opinión y Análisis – Texto

Humor – Audio | No hubo postulaciones

Humor – Video | Declarado desierto por el jurado

Humor – Texto | Declarado desierto por el jurado

Samuel Castro, Santiago Gutiérrez | Ganadores Crítica – Audio

José Báez | Ganador Crítica – Video

Santiago Cembrano | Ganador Crítica – Texto

Aurelio Valencia, Yeyo | Ganador Caricatura

Mauricio Alvarado | Ganador Fotografía Periodística

Jorge Luis Rocha | Ganador Reportaje Gráfico

Víctor Galeano, Carlos Piedrahita, Nathaly Hurtado, Sofía Mejía, Juan Miguel Álvarez, Camilo Alzate, Steven Hernández, Sebastián López, Felipe Rivera, Angie Salazar, Mariel Bejarano | Ganadores Multimedia

Juan Camilo Castañeda | Ganador Premio al Libro Periodístico por el libro ‘Los niños de La Pica’

Óscar Osorio | Mención especial – Premio al Libro Periodístico por el libro ‘Allende el mar’

José Guarnizo | Premio al Periodista del Año 2025

Gustavo Chicangana | Premio al Periodista del Año 2025

Yolanda Ruiz | Gran Premio a la Vida y Obra de una Periodista

