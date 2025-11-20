Paula Bolívar y Juan Pablo Calvás ganan Premio Simón Bolívar a mejor trabajo investigativo en radio

Paula Bolívar, directora de W Fin de Semana y Juan Pablo Calvás, director adjunto de W Radio con base en Madrid (España), recibieron el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2025 en la categoría de periodismo investigativo en radio, por su trabajo titulado ‘El Laberinto donde se pierden los Dineros de la Salud’.

Esta investigación exclusiva destapó un entramado de corrupción en el sistema de salud de Colombia, pues se reveló cómo los recursos estatales que estaban destinados a la atención médica han sido desviados por una red de políticos, funcionarios públicos, gerentes de clínicas y empresas de papel.

Este esquema ha permitido que unos pocos sectores se enriquezcan, mientras numerosos centros asistenciales enfrentan un colapso financiero por falta de recursos.

¿Qué reveló ‘El Laberinto de los Dineros de la Salud’?

En la investigación ‘El Laberinto de los Dineros de la Salud’ se detectaron distintas irregularidades como:

Constitución de empresas de papel en España y Uruguay para el Desvío de recursos públicos.

para el Desvío de recursos públicos. La relación del Partido de La U con entidades de salud beneficiadas con exagerados pagos desde la ADRES.

con entidades de salud beneficiadas con exagerados pagos desde la ADRES. El vínculo de Laura Sarabia con los nombramientos de los interventores responsables de pagos irregulares.

con los nombramientos de los interventores responsables de pagos irregulares. El reencauche bajo el Gobierno Petro de la estructura criminal que por dos décadas ha desangrado al Sistema de Salud Colombiano

de la estructura criminal que por dos décadas ha desangrado al Sistema de Salud Colombiano El desvío de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) a través de contratos ilegales para beneficiar a abogados y funcionarios públicos relacionados con el Partido de La U.

a través de contratos ilegales para beneficiar a abogados y funcionarios públicos relacionados con el Partido de La U. La creación de una oficina para dar apariencia de legalidad al manejo de los recursos de la salud de los profesores y de la UNGRD en la Fiduprevisora.

Por la investigación del ‘El Laberinto de los Dineros de la Salud’, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal contra varios actores señalados. Hasta la fecha, la Dirección Especializada contra la Corrupción lidera al menos dos líneas de investigación: una sobre los giros del Ministerio de Hacienda al Fomag y otra sobre la presunta celebración indebida de contratos.

Además, la Fiscalía solicitó a la Contraloría General de la República un informe exhaustivo sobre los contratos entre 2017 y 2023, y la conformación de la junta directiva de Fiduprevisora en ese mismo periodo.

Así fue la investigación de ‘El Laberinto de los Dineros de la Salud’

En menos de cuatro años y de manera silenciosa, se ha ido consolidando en Colombia un grupo empresarial compuesto por clínicas, centros de análisis médicos, farmacias y otros operadores de salud que tienen como matriz una empresa de papel con domicilio en España y cuyo único dueño es otra empresa de papel.

Curiosamente, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que conforman ese nuevo grupo empresarial se han visto beneficiadas, al menos los últimos dos años, por los extraordinarios pagos que garantizaban las Entidades Promotoras de Salud (EPS) manejadas en la sombra por Mario Urán, en desmedro del pago casi inexistente a los hospitales públicos.

La situación que presentamos hoy en La W habla de un jugoso negocio que ha enriquecido a unos pocos, mientras que muchos centros asistenciales del país están al borde del colapso financiero al no recibir el flujo de recursos que la (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) ADRES gira a las EPS con el fin de aliviar la crisis del sector salud.

A finales del año 2024, el entonces superintendente de salud, Luis Carlos Leal, alertó al presidente Gustavo Petro sobre la forma en la que recursos del sistema de salud se estaban desviando a través de manejos en apariencia irregulares de la EPS Coosalud y otras dos EPS intervenidas por la Superintendencia. El funcionario también señaló que los desvíos podían estarse dando por la vía de varias IPS.

En aquel momento, el presidente de la República, Gustavo Petro, le hizo eco únicamente a la primera mitad de la denuncia, aquella que protagonizaban las EPS, pero calló respecto al resto de lo que el superintendente le comentó muy preocupado. A los pocos días, al superintendente Leal le pidieron la renuncia y su indagación, que apenas comenzaba, quedó en suspenso.

Dos fuentes de la Presidencia de la República le confirmaron a La W que la salida de Leal se dio ante la preocupación de una persona del entorno cercano al presidente sobre el alcance de los hallazgos relacionados con las IPS. Para evitar un escándalo de grandes proporciones, le hizo mal ambiente al entonces superintendente y convenció al presidente de la inconveniencia de mantener al funcionario en el cargo.

La W siguió la pista de aquello que no fue publicado por el presidente y descubrió que, más allá del mal uso de los recursos de la salud que Coosalud y otras EPS estaban haciendo, un particular grupo de IPS había resultado beneficiario de unos exagerados pagos manipulados u ordenados por Mario Urán, reconocido lobista del sector salud.

El listado completo de las afortunadas IPS que se extienden a lo largo y ancho de la geografía del país y que concentraron la recepción de recursos del sistema de salud es el siguiente:

Bienestar IPS

Avidanti S.A.S.

Eve Distribuciones S.A.S.

Organización Clínica General del Norte

Centro de Cirugía Ambulatoria CECAM IPS.

Angiografía de Colombia

Diacor Soacha

Oncólogos de Occidente

Unión de Cirujanos

Centro de Cancerología de Boyacá

Sociedad de Radio Oncología Boyacá

Clínica Chía

Clínica Avidanti Armenia

Helpharma

Ronelly S.A.S.

Clínica Blas de Leso

Inverclínicas

Sociedad San José de Torices

Estas empresas privadas eran tan afortunadas que mientras la EPS Coosalud hacía pagos mínimos de sus deudas a hospitales y centros de atención públicos, las antes señaladas no solo lograban que la EPS saldara casi la totalidad de sus deudas, sino que además recibían anticipos de los recursos de la salud. Este hecho les permitía estar en una holgada situación financiera en contraste con otros centros asistenciales públicos y privados.

En los cuadros que presentamos a continuación se puede apreciar el contraste entre la concentración de los pagos de recursos de la salud a algunas de las IPS mencionadas y otros afortunados centros de atención privados en 2023 y 2024, mientras que la Superintendencia de Salud recibía constantes comunicaciones de hospitales e instituciones públicas de salud de todo el país solicitando su intervención para que la EPS Coosalud pagara sus cuentas pendientes.

Relación de las comunicaciones de centros asistenciales públicos a la Superintendencia de Salud solicitando ayuda para el pago de la deuda de Coosalud (2023-2024):

Listado de IPS a las que Coosalud hizo la cantidad más importante de giros de recursos entregados por la ADRES (2023-2024)

El caso de las IPS mencionadas al comienzo de este informe es particular, pues, aunque en noviembre y diciembre de 2024 el presidente Petro insistió que Coosalud desviaba los dineros de ADRES a paraísos fiscales, poco habló del misterioso destino de la plata que Coosalud giraba por orden de Mario Urán a estas 18 IPS y sus subsidiarias.

La realidad es que, aunque todas tienen nombres distintos, todo el dinero por ellas percibido termina llegando a una misma compañía que no tiene sede en Colombia, sino en España: se trata de Venum Investments 2020 SL.

Venum Investments es una empresa de papel constituida, según el boletín oficial del registro mercantil de España, el 23 de julio del 2020 y con un capital de 3.000 euros (es decir unos 12 millones de pesos de ese año).

Según el documento oficial, fue registrada por una llamativa empresa llamada Vistra Administration Services, subsidiaria en Barcelona de la firma Vistra que en el 2015 quedó en el registro de las compañías intermediarias para la constitución de firmas ‘offshore’ a través del bufete Mossack Fonseca protagonista de los llamados ‘Panamá Papers’.

Sin embargo, Vistra solo hizo la tarea de crear a Venum y registrarla en España, porque la empresa cambió de manos en enero de 2021 según aparece en el mismo boletín del registro mercantil español de enero 27 de 2021.

Dicho documento indica que esta sociedad unipersonal tiene desde entonces un único socio, una empresa llamada Namose S.A, aunque los ejecutivos de Vistra siguen integrando el consejo directivo de la empresa y junto a ellos dos colombianos: Carolina Buendía y Diego Andrés Chona.

Más adelante volveremos sobre Buendía y Chona, pues antes hemos de señalar qué encontramos sobre Namose S.A.

La W pudo establecer que Namose no es una empresa colombiana, sino que es otra empresa de papel, constituida en Uruguay, cuyo presidente de papel fue desde febrero de 2020 y hasta diciembre de 2023 un uruguayo llamado Federico Ponce de León. Un hombre tan exitoso y brillante que, aparte de ser presidente de Namose S.A, como registra en su LinkedIn, también fue, durante ese periodo, presidente de por lo menos de 12 compañías más.

A continuación publicamos el perfil del exitoso empresario uruguayo presidente de la empresa que recibe vía Madrid los recursos de la salud de los colombianos.

Para expertos en blanqueo de dineros y evasión de impuestos, el trabajo del señor Ponce de León es típico de administradores de firmas ficticias constituidas para crear redes interminables de compañías de papel que hacen difícil el seguimiento de los recursos que se mueven a través de estas. Una estrategia poco transparente, sabiendo que en este caso se trata de recursos públicos del sistema de salud los que terminan en manos de esta opaca red empresarial.

Pero volvamos a Venum Investments 2020. Recordemos que esta compañía es la matriz de un grupo de IPS en Colombia cada vez más grande, las cuales resultaron particularmente beneficiadas por las gestiones de Mario Urán ante algunas EPS. Según el registro de empresas español, Venum está ubicada en el elegante Paseo de Recoletos en Madrid, justo frente a la Plaza Colón.

La W se trasladó hacia ese lugar para conocer las oficinas de Venum y nos llevamos la sorpresa de que la nadie en la recepción del edificio había escuchado hablar de Venum. De hecho, ante nuestra insistencia, sacaron el libro de registro de las compañías que tienen oficina en ese inmueble y su nombre no aparece. Sin embargo, un vigilante perspicaz nos dijo: “Suba a la tercera planta y pregunte en Apex, ellos tienen muchas empresas”.

Al llegar a la puerta de vidrio de Apex nos anunciamos y a través del citófono nos dijeron que ahí no había nada de Venum. Luego de identificarnos como periodistas de W Radio Colombia, nos hicieron seguir a la recepción y nos recibió una funcionaria que indagó qué estábamos buscando. Le explicamos que estábamos en búsqueda de información sobre Venum y ella simplemente dijo que allí están domiciliados porque Ápex maneja sus temas administrativos y fiscales, pero que su operación está en Colombia y nadie de la administración de Venum va a la oficina en Madrid.

Al indagar por qué el dinero de la salud de Colombia es manejado en España respondió con un sencillo: ¿Y por qué no? Para luego invitarnos a salir de allí.

A continuación podrán ver las imágenes de la oficina donde está domiciliada, pero no opera Venum Investments 2020 SL, la compañía que se lleva del país los millonarios recursos de la salud que giran las EPS presionadas por Mario Urán.

La W revisó el proceso a través del cual se ha ido configurando el grupo empresarial encabezado por Venum y descubrió llamativas coincidencias, pues a lo largo de los cuatro años transcurridos desde que nació Venum se ha dado una gran concentración de inversiones en el Eje Cafetero, interés en la adquisición de IPS relacionadas con el antiguo sistema de salud de los profesores y reaparecen antiguos centros médicos que pertenecieron a la red de Caprecom.

Asimismo, a pesar de la crisis e incertidumbre por la que atraviesa el sector salud y más con el anuncio de una reforma total al sistema, Venum hizo sus inversiones más importantes en 2022, justo después de la elección de Gustavo Petro como presidente.

Fue durante ese particular periodo en que se sumaron al grupo la Clínica Chía, la Organización Clínica General del Norte y la principal red de oncología del occidente de Colombia, Oncólogos de Occidente. Estas dos últimas empresas del sector salud estaban vinculadas anteriormente a algunas de las uniones temporales que integraban la antigua red de atención en salud para el magisterio que contrataba la Fiduprevisora, con los lamentables resultados que históricamente se han conocido.

Recordemos que La W reveló en abril de 2024 que en diciembre de 2023 las Uniones Temporales que garantizaban la atención en salud de los profesores se vieron beneficiadas por la firma irregular de un contrato con la Fiduprevisora que les garantizó el flujo de 1,6 billones de pesos, a pesar de que el Consejo Directivo del Fondo del Magisterio había ordenado no firmar esos pagos. Dichos contratos fueron aprobados por Daniela Andrade, pareja sentimental de Jaime Ramírez Cobo, entonces funcionario de la Casa de Nariño y ambos amigos personales de Laura Sarabia y su hermano, Andrés Sarabia.

El abogado que adelantó las gestiones para conseguir aquel billonario pago a las Uniones Temporales es Óscar Ibáñez Parra, quien es públicamente conocido por ser abogado de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Curiosamente, el mismo abogado aparece vinculado con el proceso de configuración del grupo empresarial que ahora agrupa a las IPS favoritas de Mario Urán que recibieron miles de millones de pesos de la salud que terminaron en el entramado empresarial que conecta a Colombia con España, Uruguay y, finalmente, paraísos fiscales como Islas Caimán, donde tiene base la otra compañía que desde hace unos meses aparece como la gran inversionista detrás del nuevo grupo empresarial: Patria Investments.

Patria es un fondo de inversión que nació en Brasil, pero que hace pocos años comenzó a operar en Colombia buscando apalancar proyectos de infraestructura. Sin embargo, desde el año 2021 configuró una unidad de negocio dedicada al sector salud que lidera Carolina Buendía, expresidenta de la Organización Sanitas.

En 2021, el panorama para las empresas dedicadas a la atención en salud era bastante sombrío, ¿cómo explicar el interés de Patria para crear una unidad de negocio en ese entorno desfavorable? ¿Por qué razón crear una red de empresas de papel para administrar los recursos de dicha unidad de negocio sacando los recursos del país?

Fuentes consultadas por La W advierten que Jhon Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora e investigado por hechos de corrupción en el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles, sería una de las personas detrás de este entramado, pues habría sido el artífice de cambiar el modelo de salud de los maestros (que, por cierto, terminó siendo un desastre administrativo).

Fiduprevisora pasó de tener 10 grandes contratistas a tener más de 2.000 prestadores de salud con un presupuesto de 12 billones de pesos. ¿Cómo se le hace auditoría a este monstruo? Es que no es un secreto que Marín está detrás de varias de las empresas beneficiadas con estos contratos, entre ellas Sumimedical, que se quedó con toda la región de Antioquia y con el software de 4.000 millones de pesos que no ha funcionado, así como DyG Consultores y otras empresas que pertenecen a su principal socio Jorge Rocha.

Para poder crear el nuevo modelo de salud, tenían que negociar la liquidación de los operadores que llevaban años prestando el servicio de salud de los profesores. W Radio conoció que fue Jhon Mauricio Marín quien, de la mano de Daniela Andrade, Vanesa Gallego y Cristian Fandiño, lograron hacer un acuerdo de liquidación con los antiguos prestadores del FOMAG, todo a cambio de un millonario negocio.

Estos funcionarios que estaban de la Fiduprevisora le pidieron a los antiguos prestadores del FOMAG asesorarse con dos firmas consultoras: Taxa Consultores y Conlegales. Según nos confirman fuentes que estuvieron allí presentes, tanto Óscar Ibáñez, reconocido abogado del Partido de La U, y John Mauricio Marín, pactaron por debajo de la mesa un acuerdo para llevarse el 7% de comisión: al parecer fue 3,5% para Marín y 3.5% para Ibáñez.

Marín e Ibáñez lograron que la Fiduprevisora desembolsara 500.000 millones de pesos para supuestamente pagar la liquidación de algunas IPS; casualmente, las más cercanas a Jhon Mauricio Marín, al Partido de La U y al Valle del Cauca.

Las beneficiarias fueron:

Jorge Roche de RedVital y Sumimedical

de RedVital y Sumimedical Antonio Jaller , de Medicina Integral

, de Medicina Integral Foscal del departamento de Santander, muy cercana también al Partido de La U

A través de este millonario acuerdo, se habrían sacado del país miles de millones de pesos de la salud de los maestros a paraísos fiscales utilizando como puente la firma Patria Investments.

Todo este entramado de corrupción se hizo a pesar del concepto negativo que emitió en su momento el Ministerio de Educación, quien alertó de un posible detrimento porque, en total, se pretendía pagar 1.6 billones de pesos.

Aunque Jhon Mauricio Marín ya salió de la Fiduprevisora justamente por las denuncias que hizo La W sobre el nuevo sistema de salud para los maestros, este medio confirmó que sigue siendo el dueño y señor de las IPS más poderosas del sector salud, entidades que simultáneamente aparecen en el listado de Mario Uran y en el listado del FOMAG. Fuentes que hacen parte del entramado de entidades de salud señalaron que no solo Marín se estaría lucrando de esta estrategia, pues también señalaron que la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, está involucrada.

Marín fue la cuota que puso el Partido de La U en el Gobierno Petro y este, a su vez, fue quien llevó a Daniela Andrade a la Fiduprevisora para firmar todo tipo de documentos, incluyendo el de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Daniela Andrade es la pareja de Jaime Ramírez Cobo, asesor y padrino de matrimonio de Laura Sarabia y un dato no menor: llama poderosamente la atención que, aunque Daniela Andrade apareció en todo el escándalo de la UNGRD, en vez de ser investigada o alejada del aparato estatal fue premiada por la Presidencia con un puesto en una de las notarías más lucrativas del país.

Tres fuentes de la red de IPS vinculadas con Venum Investments indican que Marín y Sarabia, junto a políticos del Partido de La U, se lucran de los dividendos de estas IPS. De hecho, uno de los ejemplos sería la gigantesca mansión a las afueras de Armenia, en el cerro de Maraveles, que habría construido Marín en los últimos dos años.

La W contactó a la ministra de Relaciones Exteriores, quien para la época de la salida del superintendente Leal era la mano derecha del presidente Petro, para conocer su reacción a esta investigación. La funcionaria señaló que ella no fue quien le entregó al presidente la carpeta que llevó a la salida de Leal y que el exsuperintendente conoce los motivos por los que el presidente Petro tomó la decisión.

Sarabia agregó que Leal llevó a la Fiscalía General de la Nación las pistas que conducían hacia el entramado después de que se le notificó que debía abandonar el cargo. Sin embargo, La W pudo contrastar que, mientras que al superintendente le pidió la renuncia la misma Laura Sarabia el 24 de octubre, la denuncia presentada por él ante el órgano investigador sobre los manejos irregulares en las IPS fue radicada tres días antes y el mismo 24 estaba rindiendo versión libre por citación de la Fiscalía

Así mismo se le preguntó sobre una posible cercanía con John Mauricio Marín. La ministra Sarabia dijo que desde que él salió del Gobierno no han vuelto a conversar y que a Daniela Andrade no la conocía cuando fue nombrada en la vicepresidencia de la Fiduprevisora.

Finalmente, señaló: “La persona que es cercana a Marín no soy yo, es Augusto Rodríguez (director de la Unidad Nacional de Protección). Fue la persona que lo llevó a trabajar en la Fiduprevisora”.

¿Quiénes son Paula Bolívar y Juan Pablo Calvás?

Paula Bolivar Pinilla es periodista y máster en Gerencia de la Transformación Digital de la Universidad Externado de Colombia.

Inició sus prácticas en el canal bogotano CityTV en 2014 y luego entró al equipo del programa televisivo Testigo Directo haciendo investigaciones y crónicas judiciales.

En 2016, Paula Bolívar entró a La W bajo la dirección de Julio Sánchez Cristo y cubrió denuncias ciudadanas en la unidad móvil por todo Bogotá. Posteriormente, empezó a realizar investigaciones sobre temas de corrupción y, desde entonces, se ha destacado con profesionalismo y dedicación en su trabajo periodístico.

En 2024, entró a hacer parte del programa de investigaciones Sigue La W bajo la dirección de Juan Pablo Calvás, donde denunció en primicia el escándalo de la UNGRD, los contratos irregulares en el nuevo modelo de salud de los maestros orquestados por la Fiduprevisora y las irregularidades en las obras del Ministerio de Salud en la construcción de 40 hospitales públicos por un valor de un billón de pesos con una ejecución del 0%. Esta investigación la llevó a ganar el premio Periodista del Año en los Premios Simón Bolívar de ese año.

Actualmente, Bolívar dirige el programa W Fin de Semana los sábados y domingos de 7:00 a 10:00 de la mañana.

Juan Pablo Calvás es comunicador social de la Universidad Javeriana e hizo una maestría en estudios de Las Américas en la Universidad de Rennes (Francia).

Trabajó como reportero en la emisora Javeriana Estéreo, Radio Santa Fe, Todelar y fue director de noticias en Radio Nacional de Colombia.

Entre 2013 y 2024 se desempeñó como editor general de W Radio Colombia. Creó el espacio de investigación multiplataforma Sigue La W y desde mayo de 2024 es el director adjunto de W Radio con base en Madrid (España).

Escribe una tribuna bisemanal en el diario El País América. Es autor de los libros ‘Nos pintaron pajaritos en el aire’ y ‘Nos dieron gato por liebre’.

