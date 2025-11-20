Infraestructura, turismo y sostenibilidad: las conversaciones clave para el futuro de Cartagena

Llega la segunda edición de ‘Hacia Dónde va Cartagena’ el escenario multisectorial que analiza los temas que marcan el rumbo de la ciudad. La agenda del evento incluye cuatro momentos clave que invitan a discutir los desafíos y oportunidades que impactan el presente y el futuro de ‘La Heroica’.

La jornada iniciará con un espacio dedicado a los proyectos sociales y materiales que desde ya están transformando la vida de la ciudad. Una oportunidad para conocer cómo distintas iniciativas inciden en el desarrollo urbano en pro del crecimiento económico.

Por esa misma razón, habrá espacio para hablar del turismo como principal motor de la evolución de la capital de Bolívar. En esta oportunidad, el enfoque orbitará alrededor de la infraestructura para la industria y su rol a la hora de convertir a Cartagena en un referente del siglo XXI.

Acto seguido se hablará del crecimiento, la productividad y la atracción de inversión, destacando a Cartagena como un referente del desarrollo del Caribe. Se trata de un espacio para escuchar al sector privado e identificar oportunidades económicas y desafíos en materia de competitividad.

Finalmente, expertos buscarán responder a la pregunta sobre el equilibrio entre la protección ambiental y la búsqueda del desarrollo, a partir del caso del megaproyecto del Canal del Dique.

Así, los distintos sectores de la sociedad demuestran su compromiso con el avance de la ciudad a partir del intercambio de ideas. Siga todos los detalles del encuentro, a desarrollarse el próximo 25 de noviembre en el hotel Hyatt Regency de Cartagena, a través de todas nuestras plataformas digitales.