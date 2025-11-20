Ingrid Betancourt presentó su lista al Senado: ella será el número diez

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt y jefe del partido Oxígeno, presentó oficialmente su lista cerrada al Senado, que tendrá por nombre ‘La Selección AntiPetro’.

Puede leer: Ingrid Betancourt será candidata al Senado y lanzará lista cerrada

Como cabeza de lista propuso el nombre de la exsenadora Sofía Gaviria, hermana del candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

“Aquí no hay improvisadores, no hay promesas vacías. Solo hay jugadores con resultados comprobados”, dijo Betancourt durante la presentación.

Precisamente, ella ocupará el puesto número 10 en la lista, para arrastrar ese número de curules. De otro lado, es de recordar que hace un par de semanas su partido avaló la aspiración presidencial del precandidato Juan Carlos Pinzón.

Estos son los primeros 10 lugares en la lista:

1. Sofía Gaviria Correa

2. Óscar Ortiz

3. Beatriz Uribe Botero

4. Silverio Gómez Carmona

5. Deisy Doreli Guanaro

6. John Frank Pinchao Blanco

7. Óscar Horacio Franco

8. Julia Gutiérrez de Piñeres Jalilie

9. Germán Antonio Marmolejo Rentería

10. Ingrid Betancourt