Jenner Gil es el nuevo gerente del Fondo Nacional del Turismo (Fontur)

Jenner Gil Mejía fue designado como nuevo gerente General de Fontur, que es un patrimonio autónomo que actúa como brazo ejecutor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, específicamente para asuntos relacionados con este último.

Puede leer: Gobierno solicita la renuncia del gerente encargado de Fontur

“Asumir la Gerencia General de Fontur es un compromiso con los territorios y con la gente que construye país todos los días. Mi propósito es que cada proyecto que ejecutemos, cada inversión y cada acción en los territorios, refleje los valores del turismo que impulsa el Gobierno del Cambio: un turismo que protege la vida, fortalece las economías locales y reconoce en nuestra diversidad la mayor riqueza de Colombia. Trabajaremos comprometidos y articulados, bajo el liderazgo de la ministra Diana Marcela Morales, para que El País de la Belleza sea una realidad sentida en cada región”, afirmó Gil.

Fontur señaló que con este nombramiento reafirma su compromiso de ejecutar, con eficiencia y transparencia, los proyectos que fortalecen el turismo en las regiones.

Jenner Gil Mejía es abogado y administrador público con amplia experiencia en el sector público. Cuenta con formación en contratación estatal, derecho administrativo y gestión pública.

Ha ocupado cargos directivos y de asesoría en entidades nacionales y territoriales, y se ha caracterizado por su enfoque en transparencia, eficiencia administrativa y fortalecimiento institucional.