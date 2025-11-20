Robledo propone a Jennifer Pedraza como cabeza de su lista al Senado en lugar de Alejandro Gaviria

Durante la mañana de este 20 de noviembre se realizó una reunión clave sobre quién será la cabeza de lista de la coalición conformada por los partidos Dignidad y Compromiso, Mira y Nuevo Liberalismo. Esto, para las elecciones al Senado en marzo del 1026.

Al encuentro asistieron el senador Carlos Guevara, en representación del Mira; también estuvo Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, codirector de Dignidad y Compromiso.

La nueva propuesta es que la representante Jennifer Pedraza sea la cabeza de lista al Senado. Apropósito del choque por la oferta que había hecho Galán a Mauricio Gaona y que habría dejado por fuera a Alejandro Gaviria.

“Que encabece la lista en reconocimiento a la excelencia de su trabajo en el Congreso, por el que fue escogida como la mejor Representante a la Cámara”, dijo Robledo.

Ahora, se espera que esa propuesta no deje por fuera de la ecuación a Alejandro Gaviria, con quien buscarán una reconciliación para que ocupe un lugar en la lista, pero no la encabece.

De hecho, Pedraza buscaría acercarse a Gaviria y tomarse con café con él para invitarlo nuevamente a la lista, tras el choque con Juan Manuel Galán.

