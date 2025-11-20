Actualidad

Robledo propone a Jennifer Pedraza como cabeza de su lista al Senado en lugar de Alejandro Gaviria

El exsenador y codirector del partido Dignidad y Compromiso aseguró que Alejandro Gaviria podría ocupar otro lugar en la lista de la coalición que hacen con el Nuevo Liberalismo y Mira.

Jennifer Pedraza. Foto: Colprensa

Durante la mañana de este 20 de noviembre se realizó una reunión clave sobre quién será la cabeza de lista de la coalición conformada por los partidos Dignidad y Compromiso, Mira y Nuevo Liberalismo. Esto, para las elecciones al Senado en marzo del 1026.

Al encuentro asistieron el senador Carlos Guevara, en representación del Mira; también estuvo Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, codirector de Dignidad y Compromiso.

La nueva propuesta es que la representante Jennifer Pedraza sea la cabeza de lista al Senado. Apropósito del choque por la oferta que había hecho Galán a Mauricio Gaona y que habría dejado por fuera a Alejandro Gaviria.

Que encabece la lista en reconocimiento a la excelencia de su trabajo en el Congreso, por el que fue escogida como la mejor Representante a la Cámara”, dijo Robledo.

Ahora, se espera que esa propuesta no deje por fuera de la ecuación a Alejandro Gaviria, con quien buscarán una reconciliación para que ocupe un lugar en la lista, pero no la encabece.

De hecho, Pedraza buscaría acercarse a Gaviria y tomarse con café con él para invitarlo nuevamente a la lista, tras el choque con Juan Manuel Galán.

