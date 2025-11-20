“Solo tenía 12 años”: exseñorita Bogotá sobre abuso en colegio de Cali

Bogotá

La exseñorita Bogotá, María Camila Correa, fue víctima de abuso cuando tenía 12 años.

Los hechos se presentaron en el mes de mayo del año 2008, en un colegio de Cali.

Luego de 17 años se conoce el fallo de primera instancia contra el docente que la agredió. El profesor Farley José López Henao fue hallado culpable del delito de actos sexuales con menor de 14 años.

