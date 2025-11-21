Abogado del presidente Petro entregó detalles sobre la denuncia contra alias ‘Iván Mordisco’

Alejandro Carranza, el abogado del presidente de la República, Gustavo Petro, entregó detalles sobre la denuncia que interpondrá contra alias ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional .

Según el defensor del mandatario, la Fiscalía no atiende las órdenes del mandatario en medio de los discursos.

“Hemos notado que la fiscal general, cuando observa discursos del presidente de la República, no abre las noticias, cree que no está hablando el jefe de Estado, sino que está diciendo palabras que no tienen relación con el interés nacional”, indicó.

Por la situación, anunció que lo que se busca es denunciar los hechos a nivel nacional e internacional por lo que “le hacen al país” y por la “opacidad de la Fiscalía”.

Sobre alias ‘Iván Mordisco’ anticipó que será denunciado por delitos de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional, la Fiscalía americana y ante la Fiscalía General de la Nación.

“Ante la Corte Penal Internacional, ante la Fiscalía americana y ante la Fiscal General de la Nación, para ver si de pronto rompemos la opacidad que hay ahí”, concluyó.