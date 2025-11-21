Alcaldía de Medellín abrió convocatoria para Matricula Cero: Requisitos y fechas de inscripción

La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de la convocatoria para Matrícula Cero, un programa que otorga becas a los estudiantes de Medellín que hayan nacido o demuestren residencia allí y accedan a las Instituciones de Educación Superior adscritas al Distrito de Medellín y las Instituciones de Educación Públicas de orden Departamental y Nacional con sede en el Distrito de Medellín.

El Decreto Reglamentario 032 de 2023 se establece el Acuerdo Distrital 55 de 2022 que crea dicho programa.

De acuerdo con Sapiencia, agencia de Educación postsecundaria de Medellín, hubo algunas modificaciones en el programa, tanto en los requisitos, como en la priorización y proceso para inscripción.

Siendo así, ahora se redujo el número de créditos aprobados y matriculados requeridos, de 10 a 8. Asimismo, el promedio académico mínimo exigido baja de 3.2 a 3.0 y para todos los estudiantes que estén renovando por primera vez en ciclo complementario, así como aquellos que cursen los dos últimos semestres académicos, estarán exentos del requisito de mínimo de créditos aprobados y matriculados.

Fechas de inscripción de para Matrícula Cero en Medellín

Según lo informado por la misma entidad, las convocatorias iniciaron este viernes, 21 de noviembre de 2025 y estarán vigentes hasta el próximo viernes, 6 de febrero de 2026 hasta las 4 de la tarde.

Le puede interesar: Matrícula cero en la Universidad Distrital: Estas son los programas de pregrado que aplican

Requisitos para acceder a Matrícula Cero en Medellín

Haber nacido en el Distrito de Medellín o demostrar residencia en los términos establecidos en el artículo 7 del presente decreto.

o demostrar residencia en los términos establecidos en el artículo 7 del presente decreto. Ser estudiante o haber sido admitido a uno de los programas de pregrado de las Instituciones de Educación Superior adscritas al Distrito de Medellín o en una Institución de Educación Superior Pública de orden Nacional o Departamental en los programas que tengan registro calificado y que su sede de matrícula este ubicada en el Distrito de Medellín.

o en una Institución de Educación Superior Pública de orden Nacional o Departamental en los programas que tengan registro calificado y que su sede de matrícula este ubicada en el Distrito de Medellín. Matricular mínimo ocho (8) créditos en el programa en el que fue admitido.

en el programa en el que fue admitido. Los estudiantes que estén cursando dos programas de educación superior podrán postularse, eligiendo uno de ellos para recibir el beneficio, siempre y cuando se trate de una IES pública de orden distrital, departamental o nacional con sede en Medellín.

Requisitos para renovación de Matrícula Cero en Medellín

Haber aprobado mínimo ocho (8) créditos, en el nivel académico cursado y financiado por la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia.

Matricular mínimo ocho (8) créditos para aprobar la renovación del beneficio.

para aprobar la renovación del beneficio. Haber obtenido un promedio acumulado igual o superior a 3.0, del programa académico en el cual se encuentra matriculado.

del programa académico en el cual se encuentra matriculado. No incurrir con alguna de las causales de terminación del beneficio, establecidas en el presente reglamento.

establecidas en el presente reglamento. Conservar la condición de estudiante dentro de la Institución de Educación Superior Pública.

Diligenciar el formulario de caracterización de beneficiarios en debida forma y en los tiempos dispuestos por la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia, para tal fin.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

¿Cuál es la financiación de Matrícula Cero en Medellín?

De acuerdo con Sapiens, Matrícula Cero cubre el pago de hasta el cien por ciento (100%) del costo total de la liquidación de matrícula de los periodos académicos correspondientes al programa académico, nivel o módulo elegido por el estudiante beneficiado.