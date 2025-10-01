Matrícula cero en la Universidad Distrital: Estas son los programas de pregrado que aplican

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas anunció la apertura de las inscripciones para pregrado 2026-1 con una oferta académica de 47 programas en las siete facultades.

Dentro de esta convocatoria hay un punto clave que ha llamado la atención de cientos de estudiantes: la matrícula cero.

¿Qué es la matrícula cero?

A través de la Ley 2307 de 2023, se estableció el programa Matrícula Cero, iniciativa que busca que miles de jóvenes de todo el país puedan acceder a la educación superior de manera gratuita en más de 60 instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas.

Sin embargo, hay algunos requisitos que deben cumplir aquellos que están interesados en la matrícula cero.

Requisitos para acceder a matrícula cero

Tener nacionalidad colombiana.

Pertenecer al grupo A, B o C del SISBEN IV .

Tener entre 14 y 28 años de edad.

Realizar el proceso de inscripción y admisión según las indicaciones de cada institución.

según las indicaciones de cada institución. Si el estudiante pertenece a población indígena y no cuenta con registro en el SISBEN, deberá estar registrado en el censo especial del Ministerio del Interior.

Si el estudiante es víctima del conflicto armado y no cuenta con registro en SISBEN, deberá estar incluido en el Registro Único de Víctimas.

No tener título profesional universitario ni de posgrado de ninguna institución de educación superior.

Programas de la Universidad Distrital que aplican a la matrícula cero

Administración Ambiental Administración Deportiva Archivística y Gestión de la Información Digital Arte Danzaría Artes Escénicas Artes Musicales Artes Plásticas y Visuales Biología Comunicación Social y Periodismo Física Ingeniería Catastral y Geodesia Ingeniería Civil Ingeniería Ambiental Ingeniería de Producción (Por ciclos propedéuticos) Ingeniería de Sistemas Ingeniería Electrónica Ingeniería Eléctrica Ingeniería en Control y Automatización Ingeniería en Telecomunicaciones Ingeniería en Telemática Ingeniería Forestal Ingeniería Industrial Ingeniería Mecánica Ingeniería Sanitaria Ingeniería Topográfica Licenciatura en Biología Licenciatura en Ciencias Sociales Licenciatura en Educación Artística Licenciatura en Educación Infantil Licenciatura en Física Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés Licenciatura en Matemáticas Licenciatura en Química Matemáticas Química Tecnología en Construcciones Civiles Tecnología en Electricidad de Media y Baja Tensión Tecnología en Electrónica Industrial Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos Tecnología en Gestión de la Producción Industrial Tecnología en Levantamientos Topográficos Tecnología en Mecánica Industrial Tecnología en Saneamiento Ambiental Tecnología en Sistematización de Datos

Fechas clave de inscripción en la Universidad Distrital

La institución, a través de su cuenta de X informó que todos los interesados en formarse académicamente allí tendrán desde el 16 de septiembre y hasta el próximo 4 de noviembre para inscribirse.

Asimismo, aseguran que la inscripción en línea inició el pasado 17 de septiembre y finalizará el 5 de noviembre.