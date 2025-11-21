Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 21 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la finalización de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor, tras la victoria de Atlético Nacional 1-0 frente al América de Cali.

Además, estudiaron el ataque de los equipos y delanteros colombianos.

Por otro lado, estudiaron la situación en la que se encuentra actualmente el Deportivo Pereira, quien busca compradores para que adquieran al club de Los Matecañas.

Asimismo, hablaron de la sanción de Luis Díaz en la Champions League, después de lo que fue la expulsión del jugador colombiano en el pasado encuentro frente al PSG.