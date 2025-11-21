Garantizados millonarios recursos para renovación de la Plaza de la Libertad en Chiquinquirá

El representante anunció la firma del convenio que garantiza una inversión de $16.366 millones para la renovación y el embellecimiento de la Plaza de la Libertad en Chiquinquirá, un proyecto considerado emblemático para el municipio y que busca revitalizar este importante espacio público, reconocido como la “sala de recibo del Occidente y de la Virgen del Rosario”.

La gestión fue posible gracias al trabajo conjunto con el alcalde Jefferson Caro, la Gobernación de Boyacá, el Gobierno Nacional, la Iglesia y distintos actores locales, entre ellos los concejales Liliana Peña, Edwin Quimbayo, Vicente Ortegón y Sergio Obando, además de líderes comunitarios y habitantes del municipio.

“Llevamos a Chiquinquirá en el corazón y seguiremos trayendo desarrollo para esta tierra que amamos. ¡Chiquinquirá, vamos pa’lante!”, expresó el representante Castellanos tras oficializar el anuncio.

Además de este proyecto, destacó los avances en la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, una inversión superior a los $20.000 millones, que ya se encuentra en marcha y busca mejorar significativamente la calidad de vida de miles de familias chiquinquireñas.

Castellanos agradeció al alcalde Jefferson Caro por el trabajo articulado y reiteró su compromiso con la gestión de iniciativas que impulsen el desarrollo del municipio. Con la firma del convenio, Chiquinquirá consolida una obra estratégica que transformará su imagen urbana y fortalecerá el turismo religioso y cultural.