La COP30 “no puede acabar sin una hoja de ruta” para abandonar combustibles fósiles, dijo Colombia

La conferencia del clima de Belém no puede terminar “sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para abandonar los combustibles fósiles en el mundo”, declaró este viernes la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, en representación de una treintena de países.

“No pedimos un documento vacío, un anuncio vacío”, declaró Vélez en rueda de prensa, rodeada de ministros y negociadores, en la última jornada de la COP30 en Brasil.

El último borrador de la presidencia brasileña de la conferencia no menciona el abandono de los combustibles fósiles, lo que provocó la movilización de la Unión Europea y otros países.

Colombia organizará una conferencia internacional para impulsar el abandono de los combustibles fósiles el 28 y 29 de abril en Santa Marta, anunció la ministra.

El borrador de la declaración política de la COP30 “no es suficiente, tenemos que trabajar y tenemos tiempo para mejorarlo”, añadió la ministra española de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La COP30, que se vio alterada el jueves por un incendio en la zona de pabellones que obligó a desalojar la sede, concluye oficialmente el viernes por la noche.

