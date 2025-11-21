El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mujer denuncia que intentaron secuestrar a su bebé en Bogotá: “me lo halaron del brazo”

Una mujer denunció haber que intentaron secuestrar a su hijo en el sur de Bogotá. Se trata Karen Grajales, quien pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y contó lo sucedido.

Según contó, los hechos ocurrieron en la localidad Rafael Uribe Uribe. Mientras ella se dirigía a la panadería con el menor, vio un taxi pero le pareció algo normal.

Sin embargo, al devolverse, se dio cuenta que seguía allí parqueado. Al pasar al lado del vehículo notó que alguien se bajó y empezó a halarla.

“Era el señor que me estaba jaloneando el niño y él lloraba. Yo le decía ‘pero por qué me lo va a quitar’”, dijo.

En eso, Karen pudo quitarle al niño y salir corriendo.

Ante esto, interpuso una queja ante el Concejo de Bogotá para que todas las madres estén al tanto de sus niños y así mismo, hacer un llamado a las autoridades.

“Temo por la vida de mi hijo y la mía”, afirmó.