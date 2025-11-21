Nueva EPS rechazó señalamientos sobre supuesto incremento en deudas con las subredes de Bogotá

La Nueva EPS rechazó las declaraciones del secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, quien sostuvo que la entidad “puso en riesgo la sostenibilidad financiera de los hospitales” y que sus deudas pasaron de 35 mil millones a 90 mil millones de pesos.

En su pronunciamiento, la EPS no compartió esas cifras y sostuvo que los datos públicos no reflejaron el estado real de la cartera con las cuatro Subredes del Distrito.

La entidad divulgó el detalle de radicaciones, pagos realizados, saldos pendientes y valores en proceso de conciliación tanto antes como después de la intervención. Entre enero y septiembre de 2025, Nueva EPS radicó 86.396 millones, pagó 74.636 millones y dejó un saldo por pagar de 62.759 millones, mientras que 23.637 millones quedaron en conciliación. Para el periodo abril–diciembre de 2024, reportó giros por 45.057 millones, con 69.407 millones radicados y 16.149 millones en revisión.

La EPS pidió al secretario evitar la difusión de información que genere incertidumbre entre los usuarios y afecte el funcionamiento del sistema de salud en Bogotá, insistiendo en que las discusiones deben apoyarse en datos verificados.

