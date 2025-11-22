W Fin de SemanaW Fin de Semana

Exembajador Murillo sobre borrador que reduce requisitos para diplomáticos: altamente inconveniente”

Luis Gilberto Murillo, exministro del Gobierno Petro, explicó que el aprobar ese decreto traería consecuencias para la carrera diplomática en Colombia.

Luis Gilberto Murillo. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images)

Luis Gilberto Murillo, exembajador, habló con W Fin De Semana para hablar acerca del borrador de decreto que reduciría los requisitos para ocupar los cargos de embajador extraordinario y cónsul central de Colombia.

reconoció que la Cancillería necesita modernizarse porque está “quedada” en temas de gestión tecnológica y del conocimiento, por lo que se debe revisar el servicio público diplomático. No obstante, aseguró que el borrador de decreto es “altamente inconveniente”, ¿por qué?

Debilita la entrada por méritos, genera un ambiente que promueva el amiguismo y el nepotismo porque no hay ningún requisito y desincentiva a los funcionarios de carrera”, indicó.

Asimismo, cuestionó las tres razones que se exponen para presenta esas modificaciones:

Escuche la entrevista completa con Gilberto Murillo aquí:

