Exembajador Murillo sobre borrador que reduce requisitos para diplomáticos: altamente inconveniente”
Luis Gilberto Murillo, exministro del Gobierno Petro, explicó que el aprobar ese decreto traería consecuencias para la carrera diplomática en Colombia.
Exembajador Murillo sobre borrador que reduce requisitos para diplomáticos: altamente inconveniente”
04:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Luis Gilberto Murillo. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images)
Luis Gilberto Murillo, exembajador, habló con W Fin De Semana para hablar acerca del borrador de decreto que reduciría los requisitos para ocupar los cargos de embajador extraordinario y cónsul central de Colombia.
reconoció que la Cancillería necesita modernizarse porque está “quedada” en temas de gestión tecnológica y del conocimiento, por lo que se debe revisar el servicio público diplomático. No obstante, aseguró que el borrador de decreto es “altamente inconveniente”, ¿por qué?
“Debilita la entrada por méritos, genera un ambiente que promueva el amiguismo y el nepotismo porque no hay ningún requisito y desincentiva a los funcionarios de carrera”, indicó.
Asimismo, cuestionó las tres razones que se exponen para presenta esas modificaciones:
- Dar un margen amplio a la discrecionalidad: “eso no es bueno para la carrera”.
- La alineación política: “no es de los partidos, es de la política exterior”.
- No discriminación: “Los que somos de esa Colombia a la que se le han cerrado puestas, estamos preparados. Entonces, no se requiere eliminar requisitos”.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche la entrevista completa con Gilberto Murillo aquí:
Exembajador Murillo sobre borrador que reduce requisitos para diplomáticos: altamente inconveniente”
04:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles