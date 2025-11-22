Exembajador Murillo sobre borrador que reduce requisitos para diplomáticos: altamente inconveniente”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luis Gilberto Murillo, exembajador, habló con W Fin De Semana para hablar acerca del borrador de decreto que reduciría los requisitos para ocupar los cargos de embajador extraordinario y cónsul central de Colombia.

reconoció que la Cancillería necesita modernizarse porque está “quedada” en temas de gestión tecnológica y del conocimiento, por lo que se debe revisar el servicio público diplomático. No obstante, aseguró que el borrador de decreto es “altamente inconveniente”, ¿por qué?

“Debilita la entrada por méritos, genera un ambiente que promueva el amiguismo y el nepotismo porque no hay ningún requisito y desincentiva a los funcionarios de carrera”, indicó.

Asimismo, cuestionó las tres razones que se exponen para presenta esas modificaciones:

Dar un margen amplio a la discrecionalidad: “eso no es bueno para la carrera”.

“eso no es bueno para la carrera”. La alineación política: “no es de los partidos, es de la política exterior”.

“no es de los partidos, es de la política exterior”. No discriminación: “Los que somos de esa Colombia a la que se le han cerrado puestas, estamos preparados. Entonces, no se requiere eliminar requisitos”.

"Los que somos de esa Colombia a la que se le han cerrado puestas, estamos preparados. Entonces, no se requiere eliminar requisitos".

