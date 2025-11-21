Polémico borrador de decreto reduciría requisitos para ser embajador extraordinario y cónsul central

La W conoció un polémico borrador de decreto de Función Pública en el que se modifican los requisitos para ocupar los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario y cónsul general central.

Según este documento, ya no será necesario tener título profesional y de posgrado, sino que bastará con ser ciudadano colombiano por nacimiento y tener más de 25 años.

¿Qué dice el decreto actualmente?

“Los candidatos para desempeñar los empleos de embajador extraordinario y plenipotenciario y cónsul general central, podrán acreditar como requisito título profesional en una disciplina académica, título de posgrado en cualquier modalidad y experiencia profesional relacionada. Para efectos de las equivalencias de los empleos antes mencionados, podrán aplicarse las establecidas en el numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 del presente Decreto”.

¿Qué dice el nuevo borrador de decreto?

“PARÁGRAFO 2. En excepción a lo previsto en este artículo, para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción de embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias establecidos en el presente decreto. En estos casos, bastará con ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de veinticinco (25) años.”