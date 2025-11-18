Procuraduría pide respuestas al MinEducación sobre avance en investigación contra Fundación San José

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, por medio de un oficio dirigido al Ministerio de Educación, le solicitó a esa cartera que remita los resultados de las investigaciones administrativas que adelantó contra la Fundación San José.

“Se suministren los datos que hayan sido obtenidos y se encuentren relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y personas que hayan ejercido la administración o control de la institución educativa” señaló el Ministerio Público.

Además de informar sobre los resultados, y los posibles responsables en la entrega de títulos fraudulentos como el de la asesora del ministerio del Interior, Juliana Guerrero, el ente de control también pidió ser informado sobre las acciones correctivas que se hayan adelantado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la institución universitaria y así “restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José”.

La Procuraduría General de la Nación defendió que la actuación preventiva adelantada busca proteger la legalidad de las actuaciones de las instituciones de educación superior como la Fundación San José.

El Ministerio de Educación deberá remitir en máximo 3 días la información solicitada por el Ministerio Público.