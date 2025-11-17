Fundación San José se defiende ante investigación por presunta entrega irregular de títulos

La Fundación San José emitió un comunicado en respuesta a la apertura de una investigación por parte del Ministerio de Educación Nacional, relacionada con la presunta entrega irregular de títulos universitarios.

El caso involucra a dos egresadas, Juliana Guerrero y Laura Martínez Morales, cuyos títulos se encuentran bajo escrutinio.

La Fundación asegura que es víctima de estos hechos y rechazó las acusaciones.

En su declaración, la institución destacó que ha estado trabajando de manera articulada y respetuosa con las autoridades competentes, proporcionando toda la información requerida y adoptando las medidas necesarias para aclarar la situación.

Además, enfatizó que la investigación está siendo manejada conforme a los protocolos establecidos.

La institución también expresó su preocupación pues aseguran que hay un uso político de este asunto y afirman que no tolerarán que la situación se utilice para dañar la reputación de la institución o para afectar a sus estudiantes y egresados. También rechazaron de manera contundente las acusaciones de corrupción, argumentando que carecen de fundamento.

Finalmente, la Fundación reafirmó que sigue operando con total normalidad y que ningún estudiante o egresado perderá sus derechos educativos.