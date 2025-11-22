Julio Sánchez Cristo DJJulio Sánchez Cristo DJ

Tendencias

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Paloma San Basilio

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

Julio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo DJ

PRIMERA HORA

  • Nadie Como Tú — Paloma San Basilio
  • Cariño mío — Paloma San Basilio
  • La Hiedra (L’edera) — Paloma San Basilio
  • Contigo — Paloma San Basilio
  • El día que me quieras — Plácido Domingo, Paloma San Basilio
  • No pidas más (Johnny Guitar) — Paloma San Basilio
  • New York, New York — Paloma San Basilio
  • Him (Mi última canción) — Paloma San Basilio
  • Sombras (Feelings) — Paloma San Basilio
  • El Amor No Se Puede Abandonar — Paloma San Basilio
  • Concierto para un adiós — Paloma San Basilio
  • No puedes volver a mí (Never) — Paloma San Basilio

SEGUNDA HORA

  • El Manisero (The Peanuts Vendor) — Paloma San Basilio
  • Dónde Vas — Paloma San Basilio
  • I’m Gonna Be A Long Time Forgetting You — Paloma San Basilio
  • Juntos — Paloma San Basilio
  • El inmenso — Paloma San Basilio
  • Por culpa de una noche — Paloma San Basilio
  • Parole, parole — Paloma San Basilio
  • I say a little prayer — Paloma San Basilio
  • La tragedia de Eva — Paloma San Basilio
  • Tú y yo o ella — Paloma San Basilio
  • Aguas De Março / Mas Que Nada — Paloma San Basilio
  • Que Seas Feliz — Paloma San Basilio

TERCER HORA

  • Te Quiero, Te Quiero (con Niño Bravo) — Paloma San Basilio
  • No llores por mí Argentina — Paloma San Basilio
  • Por qué me abandonaste — Paloma San Basilio
  • Over the Rainbow (From “El Mago de Oz”) — Paloma San Basilio, Luis Cobos
  • La cita — Paloma San Basilio
  • Mediterráneo — Paloma San Basilio
  • Yo Te Diré — Paloma San Basilio
  • La mariposa (La farfalla) — Paloma San Basilio
  • Beso a beso... dulcemente — Paloma San Basilio
  • Sólo en Ti (Only You) — Paloma San Basilio, Los Panchos
  • De mil amores — Paloma San Basilio
  • Ave María (Romaría) — Paloma San Basilio
  • Contigo en la Distancia (Remasterizado) — Paloma San Basilio

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad