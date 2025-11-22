Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Paloma San Basilio
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
- Nadie Como Tú — Paloma San Basilio
- Cariño mío — Paloma San Basilio
- La Hiedra (L’edera) — Paloma San Basilio
- Contigo — Paloma San Basilio
- El día que me quieras — Plácido Domingo, Paloma San Basilio
- No pidas más (Johnny Guitar) — Paloma San Basilio
- New York, New York — Paloma San Basilio
- Him (Mi última canción) — Paloma San Basilio
- Sombras (Feelings) — Paloma San Basilio
- El Amor No Se Puede Abandonar — Paloma San Basilio
- Concierto para un adiós — Paloma San Basilio
- No puedes volver a mí (Never) — Paloma San Basilio
SEGUNDA HORA
- El Manisero (The Peanuts Vendor) — Paloma San Basilio
- Dónde Vas — Paloma San Basilio
- I’m Gonna Be A Long Time Forgetting You — Paloma San Basilio
- Juntos — Paloma San Basilio
- El inmenso — Paloma San Basilio
- Por culpa de una noche — Paloma San Basilio
- Parole, parole — Paloma San Basilio
- I say a little prayer — Paloma San Basilio
- La tragedia de Eva — Paloma San Basilio
- Tú y yo o ella — Paloma San Basilio
- Aguas De Março / Mas Que Nada — Paloma San Basilio
- Que Seas Feliz — Paloma San Basilio
TERCER HORA
- Te Quiero, Te Quiero (con Niño Bravo) — Paloma San Basilio
- No llores por mí Argentina — Paloma San Basilio
- Por qué me abandonaste — Paloma San Basilio
- Over the Rainbow (From “El Mago de Oz”) — Paloma San Basilio, Luis Cobos
- La cita — Paloma San Basilio
- Mediterráneo — Paloma San Basilio
- Yo Te Diré — Paloma San Basilio
- La mariposa (La farfalla) — Paloma San Basilio
- Beso a beso... dulcemente — Paloma San Basilio
- Sólo en Ti (Only You) — Paloma San Basilio, Los Panchos
- De mil amores — Paloma San Basilio
- Ave María (Romaría) — Paloma San Basilio
- Contigo en la Distancia (Remasterizado) — Paloma San Basilio