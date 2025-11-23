Inició la jornada electoral atípica para la elección del gobernador del Magdalena

Santa Marta

En el Liceo Celedón se llevó a cabo el acto de apertura para las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena, evento que contó con la presencia de las autoridades civiles y militares.

Un total, 1.094.215 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en esta nueva elección de gobernador. De estos, 548.402 son mujeres y 545.813 son hombres. Asimismo, se conoció que hay un total de 389 puestos de votación en todo el departamento, 139 en zonas urbanas y 250 en zonas rurales, que están conformados por 2.924 mesas.

“Hoy es un día muy especial para la democracia, vamos a elegir a nuestro gobernador o gobernadora para los próximos dos años, hay un trabajo articulado de todas las autoridades”, Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta.

Para este proceso electoral fueron designados 18.714 jurados de votación (17.051 titulares y 1.663 remanentes). La Registraduría Nacional adelantó las jornadas de capacitación del 12 al 21 de noviembre.

“Queremos por parte de la Registraduría dar un parte de tranquilidad, tenemos cobertura en todos los 389 puestos de votación, vamos a tener por primera vez un piloto de biometría facial” delegado de la Registraduría en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez.