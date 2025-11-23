W Fin de SemanaW Fin de Semana

Periodista Julieta Piñares contó su experiencia al padecer cáncer de cuello uterino

La relevancia del mensaje de la periodista se centra en la alta prevalencia y el impacto mortal del VPH

Julieta Piñares, presentadora y periodista. Foto: Instagram @julietapineres

Aury Lamadrid

La periodista y presentadora Julieta Piñeres, estuvo en los micrófonos de W Fin de Semana, donde compartió detalles sobre su experiencia con una lesión de precáncer en el cuello uterino, haciendo un llamado a la prevención.

Piñeres reveló que padeció un precáncer tipo NIC 3, una lesión generada por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Tras enfrentar complicaciones de salud y notar su total desconocimiento sobre el virus y su prevención, decidió hablar abiertamente sobre el tema para disminuir la vergüenza y la culpa que lo rodean, su objetivo es que más mujeres entiendan cómo funciona la enfermedad y, con esto, salvar vidas.

La relevancia del mensaje de la periodista se centra en la alta prevalencia y el impacto mortal del VPH. Este es el virus de transmisión sexual más común a nivel global, afectando eventualmente a ocho de cada diez personas sexualmente activas, enfatizó que este es completamente asintomático, lo que hace indispensable la realización de exámenes y tamizajes.

La prevención es clave, según la presentadora pues el cáncer de cuello uterino provoca la muerte de siete mujeres al día en Colombia. Existen vacunas gratuitas para niñas y niños entre los 9 y 17 años que han demostrado ser altamente eficaces si se aplican antes de que haya contacto con el virus.

Julieta Piñares, presentadora y periodista, habla sobre cómo padeció del cáncer de cuello uterino

