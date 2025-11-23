El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Tejo a nivel mundial? Así es el trabajo para enaltecer el deporte nacional de Colombia

Daniel Lozano, el ‘Man del Tejo’, busca enaltecer este deporte colombiano y expandirlo por todo el mundo, ¿y por qué no? Convertirlo en un juego olímpico.

“Conocí el tejo tarde en la universidad, pero quedé encantado. Mi camino para llegar al tejo fui inesperado, pero finalmente montamos con unos amigos Tejo la Embajada y vimos el potencial al ver extranjeros”, dijo.

¿Cómo hacer para que el tejo sea atractivo para otros países?

“Nosotros desde Tejo La Embajada conectamos con extranjeros, les mandamos planos, qué hacer si no encuentran los materiales. Creamos contenido en redes sociales sobre toda la parte creativa del deporte nacional”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: