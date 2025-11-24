Es necesario que se cambie la normativa legal: Galán por rápida libertad de ladrones de carros

El alcalde Carlos Fernando Galán pidió que se cambie la normativa legal que deja sin herramientas a las autoridades para judicializar a las personas capturadas por robo y receptación de carros y motos.

“No es una problemática de los fiscales o los jueces, sino de la normativa, que por el tipo delito y otras aristas pueden terminar libres los delincuentes. Según cifras de 390 capturadas en los últimos días 273 personas quedaron libres”, dijo Galán.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo confirmó que Bogotá solicitará un grupo especial de la Fiscalía para este tipo de delitos.

“Se necesita un grupo especializado de la Fiscalía para que haga un seguimiento de las bandas dedicas al hurto y así romper las barreras de las normas penales”,

En ese mismo sentido, Restrepo aseguró que también se pedirá que haya extinción de dominio a los establecimientos, locales, parqueaderos y demás que sirvan para esconder o dejar los vehículos robados.

Entretanto, el alcalde confirmó que en lo corrido del año el hurto a vehículos ha disminuido en un 24%.

“Es importante resaltar que este año hemos logrado una reducción en el hurto a vehículos del -24%, es decir, 892 hurtos menos que el año 2024.De igual manera, una disminución en el hurto a motocicletas en -17% con 887 casos menos”, agregó.

Las localidades con mayor reducción en el delito de hurto a vehículos y motocicletas son: Candelaria -57%, Mártires -49%, Antonio Nariño -46%, Kennedy -40% y Usaquén -40%.

Durante este año se han capturado a 390 personas por hurto a automotores y se han recuperado 2.269 automóviles y motocicletas.