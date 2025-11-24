Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo profesional

Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional tras 16 temporadas. El bogotano anunció junto a su equipo EF Pro Cycling que se bajará de la bicicleta.

Gracias, Chavito 💕



From Bogotá crits to grand tour podiums 🫶 A look back at some of our favorite photos from Esteban's professional cycling career.



Esteban reflects on his career, and what's next for him in our new Explore film on YouTube. pic.twitter.com/qLHEVYVnb8 — EF Pro Cycling (@EFprocycling) November 24, 2025

En medio de su palmarés cuenta con un Tour de L’Avenir en 2011, fue subcampeón del Giro de Italia, tercero en Vuelta a España en 2016, en ese mismo año también se quedó con el Giro de Lombardía, siendo el único colombiano en ganar uno de los monumentos de ciclismo.

Uno de los grandes logros que todo pedalista colombiano desea es conseguir la camiseta de campeón nacional y también lo obtuvo en 2023.

Frente a su retiro, Chaves indicó: “La decisión es la correcta, estoy muy feliz y muy orgulloso de mi trayectoria deportiva. Estoy muy contento de cerrar este capítulo como lo estamos haciendo”.