Estudiantes de la Universidad Distrital anuncian paro indefinido por elección del rector

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que José Andelfo Lizcano obtuvo cuatro votos para ser rector, en una votación secreta. La decisión llegó después de la suspensión del proceso electoral la semana pasada, lo que aumentó la atención sobre la forma en que avanzó la designación.

Lizcano, egresado de la Distrital y con formación en planeación, comunicación e ingeniería, fue uno de los cuatro aspirantes que llegaron a la etapa final.

Apenas se conoció el resultado, representantes estudiantiles confirmaron que la comunidad entraría en paro indefinido y que las movilizaciones se dirigían hacia la Secretaría de Educación del Distrito. Desde días anteriores, los estudiantes se encontraban en asamblea permanente y habían advertido que no aceptarían la llegada de candidatos que, según ellos, tenían antecedentes cuestionados.

Además, señalaron que el CSU desconoció la consulta interna en la que Pablo Garzón había obtenido el mayor respaldo ponderado.

La elección tampoco estuvo libre de reclamos internos. Según los estatutos, los aspirantes debían acreditar cinco años de experiencia administrativa, cuatro de ellos en educación superior y cuestionaron que la habilitación de Lizcano no cumpliera plenamente ese requisito. Pese a esto, el Consejo aceptó su candidatura por votación.