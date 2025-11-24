Francia Márquez rechazó chats de disidencias Farc que la mencionan: “son versiones malintencionadas”

A través de un comunicado de prensa, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció por los supuestos vínculos con grupos ilegales en el escándalo de infiltración de disidencias de las Farc a agencias del Estado, donde es mencionada en algunos chats de jefes de estas estructuras que hablan de una financiación irregular de la campaña Petro Presidente.

“Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes. Jamás en la vida he visto a ese personaje”, señaló la vicepresidenta.

Aseguró, además, que nunca tenido ningún tipo de relación con grupos al margen de la ley y que no se prestaría para ningún “pacto oscuro”.

“Mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio. Jamás he recibido apoyo de criminales. Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia”, agregó.

En el informe revelado por Noticias Caracol, la vicepresidenta habría sido mencionada como un puente de comunicación entre las disidencias de las Farc y el Gobierno Nacional.