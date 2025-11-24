General (r) Rodolfo Palomino fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia

El exdirector de la Policía Rodolfo Palomino fue capturado luego de que se presentara en las instalaciones de la Fiscalía.

El general en retiro fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia luego de que lo sentenciara a 7 años de cárcel, tras buscar favorecer al empresario Luis Gonzalo Gallo, procesado por despojo de tierras en alianza con paramilitares.

Noticia en desarrollo.