Actualidad

General (r) Rodolfo Palomino fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia

El alto oficial en retiro fue detenido luego de ser condenado en primera instancia por buscar favorecer a un empresario investigado por despojo de tierras a manos de paramilitares.

General Rodolfo Palomino. Foto: Colprensa.

El exdirector de la Policía Rodolfo Palomino fue capturado luego de que se presentara en las instalaciones de la Fiscalía.

El general en retiro fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia luego de que lo sentenciara a 7 años de cárcel, tras buscar favorecer al empresario Luis Gonzalo Gallo, procesado por despojo de tierras en alianza con paramilitares.

Noticia en desarrollo.

