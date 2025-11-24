Gobierno renovó designación de Danilo Alvizú como vocero del EMBF antes del escándalo por chats

En medio de la controversia generada por la filtración de chats entre alias ‘Iván Mordisco’ y Yeison Alexis Ojeda, conocido en las disidencias como ‘Danilo Alvizú’, se confirmó que el pasado 21 de noviembre el Gobierno Nacional renovó la designación de este último como vocero del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) en la mesa de diálogo.

Yeison Alexis Ojeda Alvizú, comandante del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, es el mismo hombre que aparece mencionado repetidamente en el informe revelado por Noticias Caracol, donde se expusieron conversaciones privadas entre él e Iván Mordisco. Lo que genera mayor polémica es que dicha renovación se produjo apenas dos días antes de que esos chats se hicieran públicos.

Contra Alvizú existen varias órdenes de captura por delitos como homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas, entre otros. Sin embargo, todas estas medidas se encuentran suspendidas bajo el marco jurídico de la política de paz total, que hoy atraviesa una de sus mayores crisis tras las recientes revelaciones.

El pasado 20 de noviembre, terminó el séptimo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Entre los compromisos, el grupo armado ilegal aceptó iniciar la implementación de una política para no incorporar a menores de edad y desescalar el conflicto en sus zonas de injerencia.

Asimismo, se acordó que la disidencia “permita el libre ejercicio de partidos y candidatos para exponer sus programas ante los electores del país”, de cara a los comicios de 2026.