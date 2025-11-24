INDUMIL negó vínculos con disidencias de las Farc

La Industria Militar, INDUMIL, se refirió a la investigación realizada por Noticias Caracol en la que mencionan la presunta participación del “director de Indumil” en una supuesta reunión “para montar una empresa de seguridad legal” que favorecería a integrantes de las disidencias.

A través de un comunicado, la entidad informó que su labor consiste exclusivamente en la producción y comercialización de armas, y no se incluyen gestiones, asesorías o acciones relacionadas con la creación, operación o aval de empresas de seguridad privada.

Aseguraron que el proceso de adquisición de armas por parte de empresas de vigilancia privada está estrictamente regulado y comprende varias etapas que no dependen de INDUMIL, la cual interviene únicamente al final, con la facturación y entrega del material.

Por otro lado, aseguraron que el cargo de “director de Indumil”, no existe en la entidad.

“Es el medio de comunicación quien, al parecer, asocia dicha referencia con el actual Presidente de la Industria Militar, situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se realicen las verificaciones correspondientes y se dé plena claridad sobre los hechos mencionados”, aseguraron.

Por último informaron que el presidente de INDUMIL no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales y tampoco ha autorizado, delegado o instruido a funcionario alguno para participar en actividades o encuentros con organizaciones al margen de la ley.

“INDUMIL se encuentra a disposición de las autoridades competentes para atender lo que requieran en sus procesos de verificación o investigación, con el propósito de que se pueda dar claridad a los hechos mencionados”, afirmó.