Investigan si crimen de abogada en Jamundí estaría ligado a un narco al que representaba

Jamundí

Las autoridades investigan si el asesinato de la abogada Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, ocurrido en la noche del jueves 20 de noviembre en el barrio El Rosario de Jamundí, estaría relacionado con uno de los clientes que representaba, quien habría estado involucrado con temas de narcotráfico.

“Se encontraba defendiendo a diferentes personas que han cometido conductas delictivas, entre ellas un narcotraficante conocido como alias Tanato que ha sido extraditado en la vigencia del 2021” detalló el General Henry Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer de 40 años manejaba su camioneta cuando fue interceptada por dos hombres en motocicleta, quienes le dispararon y huyeron.

Tras el ataque, la abogada perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un establecimiento comercial.

Ramírez Bejarano era esposa de Jorge Roldán Pérez, vicepresidente de la Federación Colombiana de Patinaje.