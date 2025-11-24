La historia de Natalia López, publicista colombiana que narra sus vivencias en Medio Oriente
La publicista, escritora y auxiliar de vuelo Natalia López habló con las Mujeres W acerca de sus viajes alrededor del mundo, su profesionalización en Qatar, los cambios que tuvo que vivir al ser una mujer en Medio Oriente y su actual proyecto en el que se encuentra trabajando.
De Manizales a Qatar: el viaje que llevó a Natalia López a renovarse entre sus duelos y el cielo
Doha, Qatar. Foto: Getty Images.
La escritora Natalia Lopez contó la travesía de su vida para la cual escribió el libro “Cielos de Acero: Memorias de una azafata en Medio Oriente”, ella creció en Manizales, lugar dónde vivió muchas pérdidas debido al Narcotráfico y la posterior muerte de sus padres, sucesos que la impulsaron a emigrar.
López estudió en París y estuvo viviendo en varios países, e impulsada por su gusto por el servicio y los viajes, se convirtio en tripulante de cabina para la aerolínea Qatar Airways, siendo un trabajo que terminó cambiándole la vida.
La mujer estuvo varios meses en la aerolínea, y al dejarla, tuvo un encuentro fortuito con una de las princesas del mundo árabe, suceso que hizo que se convirtiera en su asistente personal y se desempeñó cómo “su sombra”, experiencia que le dio una visión del poder, la opulencia y un enorme estrés, aparte de su aprendizaje.
Ahora la mujer se encuentra trabajando en un proyecto relacionado al café con el nombre de ‘Embrujo Specialty Coffee’ en Qatar, junto a su libro ya mencionado, dónde condensa todo lo que ha vivido y aprendido, junto al hecho de que vive un proceso de sanación gracias a la escritura: “Él capítulo cuatro se llama ‘La muerte y el miedo’ y fue un capítulo muy duro, muy difícil de escribir, porque mi madre murió y a pesar de que ella murió, yo no pude llorarla. Escribiendo este capítulo que realmente sentí que pude hacer el luto que mi madre merecía”, concluyó.
