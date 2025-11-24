La historia de Natalia López, publicista colombiana que narra sus vivencias en Medio Oriente

De Manizales a Qatar: el viaje que llevó a Natalia López a renovarse entre sus duelos y el cielo

La escritora Natalia Lopez contó la travesía de su vida para la cual escribió el libro “Cielos de Acero: Memorias de una azafata en Medio Oriente”, ella creció en Manizales, lugar dónde vivió muchas pérdidas debido al Narcotráfico y la posterior muerte de sus padres, sucesos que la impulsaron a emigrar.

López estudió en París y estuvo viviendo en varios países, e impulsada por su gusto por el servicio y los viajes, se convirtio en tripulante de cabina para la aerolínea Qatar Airways, siendo un trabajo que terminó cambiándole la vida.

La mujer estuvo varios meses en la aerolínea, y al dejarla, tuvo un encuentro fortuito con una de las princesas del mundo árabe, suceso que hizo que se convirtiera en su asistente personal y se desempeñó cómo “su sombra”, experiencia que le dio una visión del poder, la opulencia y un enorme estrés, aparte de su aprendizaje.

Le puede interesar: Auxiliares de vuelo preocupados ante incremento de agresiones de pasajeros en su contra

Ahora la mujer se encuentra trabajando en un proyecto relacionado al café con el nombre de ‘Embrujo Specialty Coffee’ en Qatar, junto a su libro ya mencionado, dónde condensa todo lo que ha vivido y aprendido, junto al hecho de que vive un proceso de sanación gracias a la escritura: “Él capítulo cuatro se llama ‘La muerte y el miedo’ y fue un capítulo muy duro, muy difícil de escribir, porque mi madre murió y a pesar de que ella murió, yo no pude llorarla. Escribiendo este capítulo que realmente sentí que pude hacer el luto que mi madre merecía”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: