Lista la programación oficial del Aguinaldo Boyacense en sus 70 años

Carrozas del Aguinaldo Boyacense / Foto de José Miguel Palencia - Colprensa / Kenlly Olaya Nieto

En Tunja se hizo el lanzamiento oficial del Aguinaldo Boyacense 2025, un evento que reunió a autoridades, artistas, gestores culturales, empresarios, medios de comunicación y ciudadanía para presentar la imagen oficial de los 70 años del tradicional festival y la programación que se desarrollará del 16 al 22 de diciembre.

El alcalde Mikhail Krasnov resaltó la trascendencia cultural de esta celebración. “Hoy celebramos 70 años del Aguinaldo Boyacense, una tradición que nos conecta y nos llena de orgullo. Invitamos a todos los tunjanos y visitantes a vivir esta edición con alegría, respeto y sentido de comunidad. ¡Bienvenidos todos a Tunja!”, expresó.

Imagen del Aguinaldo

La imagen oficial del Aguinaldo Boyacense 2025 rinde homenaje al territorio y a la identidad de la Ciudad del Frío.

El diseño tiene como protagonista al oso de anteojos, símbolo de los ecosistemas andinos, sosteniendo una bola de nieve con la Plaza de Bolívar en su interior, evocando el espíritu navideño, el regreso a casa y la nostalgia.

Con tonos fríos, neblina y destellos de nieve, la pieza recoge elementos que representan la esencia tunjana.

“Este diseño abraza nuestra historia y la emoción de vivir diciembre en Tunja”, afirmó Juan Pablo Pérez, secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial.

Lanzamiento y programación

La jornada inició con la presentación de la Banda Fiestera de la ESAT, que llenó el recinto de ritmos tradicionales.

Durante el evento se dio a conocer la variada agenda que incluirá actividades como la Caminata al Letrero de Tunja, el Desfile de Carrozas y Comparsas “Navidades del Mundo”, el Aguinaldo al Parque, la Feria Pecuaria, Bríos de Alegría, el Aguinaldo al Barrio y en las veredas, el tradicional Aguinaldito, desfiles de motos Harley Davidson y de carros clásicos, las novenas navideñas, la Media Maratón de Mujeres y la Feria del Regalo en la Plazoleta de Las Nieves.

Cartel artístico del Aguinaldo Boyacense 2025

Tunja contará con un destacado cartel de artistas nacionales e internacionales. Entre los invitados se encuentran:

Internacionales:

Nicky Jam (invitado principal)

Calibre 50

Ace of Base

Dr. Alban

Elefante

Nacionales:

Carlos Vives

Peter Manjarrés

Rafa Pérez

Gian Carlos Centeno

Tupamaros

Ciro Quiñones

Yeison Jiménez

Pastor López Jr

Luis Alfonso

Hebert Vargas

Andrés Franco “El Agropecuario”

La Alcaldía Mayor de Tunja invitó a la ciudadanía a estar atenta a la publicación de la programación detallada, que será divulgada próximamente a través de sus redes sociales y página web oficial.