MinDefensa se reunió con senadores de EE.UU. en Canadá

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió con senadores de EE.UU. en Canadá.

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, se reunió en Halifax, Canadá, con un grupo de senadores estadounidenses con el objetivo de exponerles los esfuerzos que viene realizando Colombia en contra del narcotráfico y los crímenes transnacionales.

En esta reunión estuvieron presentes los congresistas Jeanne Shaheen (D–New Hampshire), Angus King (I–Maine), Chris Coons (D–Delaware), Kevin Cramer (R–North Dakota), Mike Rounds (R–South Dakota), Tom Tillis (R–North Carolina) y Peter Welch (D–Vermont).

Según expuso el Ministerio de Defensa, el funcionario colombiano les hizo una completa exposición y radiografía del combate al narcotráfico.

“Entre otros les mostró el crecimiento en interdicciones, golpes a corredores fluviales y marítimos, destrucción de infraestructura criminal, presión operacional en zonas críticas y afectación directa a las finanzas ilícitas de los grupos armados organizados. El ministro Sánchez Suárez enfatizó en que Colombia está avanzando con resultados, pero que ningún país puede enfrentar sola un crimen transnacional que no reconoce fronteras. De igual manera afirmó que la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, es vital para continuar debilitando las cadenas financieras ilegales del narcotráfico, ubicar y cerrar rutas internacionales para el tráfico de droga, fortalecer las diferentes capacidades estratégicas y proteger la seguridad hemisférica”, informaron.

Según un comunicado de la cartera de defensa, los congresistas estadounidenses coincidieron en destacar el trabajo del ministro de Defensa colombiano y de la fuerza pública en general en la lucha contra el narcotráfico.

De igual manera, reiteraron que Colombia continúa siendo un aliado indispensable en la estabilidad regional y en la lucha contra las economías ilícitas.