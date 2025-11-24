Procuraduría abrirá investigación al general Huertas y a Wilmar Mejía por escándalo con disidencias

La W conoció que la Procuraduría General de la Nación abrirá investigación disciplinaria a dos de los más gravemente implicados en una supuesta relación con las disidencias de las Farc.

Se trata del general Juan Miguel Huertas, comandante del Comando de Personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Estas dos personas, principalmente, fueron los mayores señalados en un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en el que fueron sindicados de presuntamente tener nexos con las disidencias de las Farc para asesorarlos en el montaje de empresas fachada de seguridad, al mejor estilo de las Convivir en los noventas.

La Procuraduría, además, ordenará distintas pruebas para verificar las funciones de los investigados y poder determinar con precisión las presuntas faltas disciplinarias. Podrían ser citados a versión libre.

No se descarta que las investigaciones se amplíen a otras personas que habrían podido tener relación con estos hechos y que fueron mencionadas en este informe.

