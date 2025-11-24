Internacional

Xi sostuvo una conversación telefónica con Trump, reporta medio estatal chino

El encuentro de Trump con Xi el mes pasado fue seguido muy de cerca por todo el mundo, en plena guerra comercial entre las dos principales economías del planeta.

Presidente Donald Trump, presidente Xi Jinping. Foto: Suzanne Plunkett - Pool/Getty Images/Suo Takekuma - Pool/Getty Images

Presidente Donald Trump, presidente Xi Jinping. Foto: Suzanne Plunkett - Pool/Getty Images/Suo Takekuma - Pool/Getty Images

El presidente chino, Xi Jinping, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó este lunes la agencia estatal de noticias Xinhua.

Xi expresó a Trump que ambos países deben “mantener el impulso” actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre, reportó Xinhua.

Xi también “subrayó que el regreso de Taiwán a China es una parte importante del orden internacional de la posguerra”, de acuerdo a la agencia de noticias china.

China reclama a Taiwán como parte de su territorio y no descarta una invasión armada de la isla, a la que somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática.

El encuentro de Trump con Xi el mes pasado fue seguido muy de cerca por todo el mundo, en plena guerra comercial entre las dos principales economías del planeta.

Desde aquel encuentro “las relaciones sino-estadounidense se han mantenido globalmente estables y han seguido mejorando”, añadió Xi, según Xinhua.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad