Xi sostuvo una conversación telefónica con Trump, reporta medio estatal chino
El presidente chino, Xi Jinping, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó este lunes la agencia estatal de noticias Xinhua.
Xi expresó a Trump que ambos países deben “mantener el impulso” actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre, reportó Xinhua.
Xi también “subrayó que el regreso de Taiwán a China es una parte importante del orden internacional de la posguerra”, de acuerdo a la agencia de noticias china.
China reclama a Taiwán como parte de su territorio y no descarta una invasión armada de la isla, a la que somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática.
Desde aquel encuentro “las relaciones sino-estadounidense se han mantenido globalmente estables y han seguido mejorando”, añadió Xi, según Xinhua.
