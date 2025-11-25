Álvaro Hernández renunció como director técnico de Jaguares de Córdoba

Montería

A través de un corto comunicado, las directivas de Jaguares de Córdoba confirmaron la salida del director técnico Álvaro Hernández, quien habría presentado la renuncia al cargo este 24 de noviembre.

“el profesor Álvaro Hernández presentó su renuncia al cargo de director técnico, la cual fue aceptada por el club. Desde Jaguares F.C. le deseamos los mayores éxitos en sus futuros proyectos. Agradecemos profundamente su dedicación, su liderazgo y la destacada campaña realizada, así como el compromiso demostrado en todo momento con nuestra institución”, informaron las directivas en la red social X.

La noticia se conoce en medio de un buen año para el equipo que regresa a la primera categoría del fútbol profesional colombiano. Jaguares de Córdoba disputará la Liga BetPlay en el 2026.