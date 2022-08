Jero Freixas viene a Colombia y confirma que irá al partido Millonarios vs Jaguares

El reconocido influenciador y youtuber Jerónimo Freixas aseguró en Contrarreloj de W Radio que llegará a Bogotá este viernes 19 de agosto luego de que anunciara a través de un video que visitaría Colombia.

Además, aseguró que lo invitaron a ver el partido Millonarios vs Jaguares por la liga colombiana en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“El sábado voy a ir al estadio. Si estoy en Bogotá y hay un partido no me lo voy a perder, incluso ya me invitaron”, dijo.

Y es que la visita de Freixas ha causado revuelo en las redes sociales, pues, según reveló él mismo, tiene un gran porcentaje de seguidores de Colombia.

Asimismo, expresó que está feliz de visitar Colombia y reveló que con su familia siempre han querido ir a Cartagena.

“Estoy feliz por conocer Colombia, no completa, pero solo Bogotá. Muchas veces con ‘Jose’ (su esposa) pensamos en ir a Cartagena y sus playas, pero se me dio la oportunidad”, destacó.