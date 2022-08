¿Ya sabe dónde jugó García Márquez? Jero Freixas reveló todo de su visita a Colombia

Jerónimo Freixas, un youtuber e influenciador argentino, pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar de su visita a Bogotá, Colombia.

“Este viernes al mediodía llego. Estoy feliz por conocer Colombia, no completa, pero solo Bogotá. Muchas veces con ‘Jose’ (su esposa) pensamos en ir a Cartagena y sus playas, pero se me dio la oportunidad”, indicó.

Además, aseguró que aprovechará la ocasión para ir al estadio Nemesio Camacho El Campín al partido entre Independiente Santa Fe y Patriotas.

“El sábado voy a ir al estadio. Si estoy en Bogotá y hay un partido no me lo voy a perder, incluso ya me invitaron”, mencionó.

Asimismo, se refirió al video de promoción que hizo sobre su visita a Colombia, en donde mencionó a varios futbolistas como Faustino Asprilla, Fredy Rincón, entre otros, pero bromeó con desconocer a Gabriel García Márquez.

“Lo estoy averiguando, no me saben decir (…) Voy a preguntarle al ‘Pibe’ Valderrama a ver si sabe dónde jugó ese muchacho. Dicen que fue muy reconocido, que ganó muchos premios”, señaló de forma sarcástica.

Alguno sabe dónde juega ese colombiano? pic.twitter.com/ew96yRflL6 — Jero Freixas (@jerofreixas) August 17, 2022

Por otra parte, explicó cómo nació la idea de hacer humor con el fútbol y hacerse viral en redes sociales.

“En Rusia nos hicimos virales, eso fue algo muy importante para nuestras vidas. Las redes sociales salvaron mi carrera. Mi pasión es actuar, escribir, es una carrera difícil. Estaba trabajando en una empresa como mensajero, un trabajo que odiaba”, señaló.

“Me enteré de que había humoristas que estaban subiendo videos en redes sociales, pero no quería, me metí a la fuerza (…). La realidad es que todo surgió más por mi trabajo de imaginación y de observación de personas y amigos. Soy de imagina mucho, entonces todo el tiempo estoy pensando en obras de teatro”, agregó.

A propósito de su trabajo, exaltó el apoyo que ha recibido de su esposa, con quien tiene dos hijos.

“Ella es fundamental, es un trabajo en equipo. Desde un principio le pedí ayuda porque no me veía solo. Para mí es mucho más eficiente y funciona mejor la comedia de esa manera”, afirmó.

También habló de uno de sus sueños: conocer a Lionel Messi. Destacó que no sabe qué hará cuando eso pase, pero tiene claro que será espontáneo.

“Me lo dices y se me eriza la piel. Tengo fe que va a ocurrir en algún momento. No logro saber qué voy a hacer. Si ‘Jose’ me escucha comparando mi cuento con Messi con mi paternidad me putearía”, comentó.

“La verdad es que no tengo nada planeado. Si me imagino la situación pienso otra cosa. Supongo que la viviré espontáneamente”, añadió.

Ante la posibilidad de que Argentina pueda ganar el Mundial de Qatar 2022, destacó que las personas en su país tienen muchas cábalas.

“Veo a Argentina bien. Los argentinos no nos permitimos ilusionarnos, nos hemos pegado varios golpes y estamos cuidadosos, no queremos decir nada porque nadie se anima a decir que vamos a ser campeones”, explicó.

Finalmente, expresó: “quiero mucho a Colombia, son un pueblo hermoso. Me puse triste cuando no fueron al Mundial”.