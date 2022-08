Claudia López propone que clubes que no tengan equipo femenino no puedan competir

En la tarde este miércoles, en el Concejo de Bogotá se realizó un homenaje a jugadoras y cuerpo técnico de la Selección Colombia Femenina que participó en la Copa América que se realizó en el país.

En el evento participó, además de los concejales, la alcaldesa Claudia López, quien aprovechó el escenario para lanzar una propuesta en incentivar la liga profesional para mujeres.

“Celebro mucho la decisión y el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de la nueva ministra de Deporte de que habrá liga femenina en Colombia, eso no es una dádiva ni un regalo, sino un logro de todas las mujeres que han estado en esta lucha del fútbol femenino. El presidente lo sabe, se lo hemos dicho, si se requiere sumar recursos territoriales de las alcaldías y nacionales, lo haremos con mucho gusto, pero no para ahorrarle la inversión que tienen que hacer los equipos de fútbol masculino”, señaló.

Agregó: “Quiero decirlo públicamente, creo que el mejor incentivo, y le propongo al Gobierno Nacional que lo hagamos y si es necesario tramitarlo en el Plan Nacional de Desarrollo lo incluyamos, y es qué quien quiera competir en la liga profesional masculina debe tener liga femenina, punto final (…) Esa es una condición que podemos establecer como por liga pública nacional y ya”.

“Les puedo asegurar que ese incentivo será el mejor. Al día siguiente apuesto ‘profe’ Nelson (Abadia) aparecen los entrenadores, los equipos, los patrocinios, los uniformes, porque no veo cuál es el equipo profesional masculino que va a dejar de competir en el rentado nacional por no tener liga femenina, no creo que ninguno haga ese sacrificio, y eso es muy fácil, lo podemos meter en el Plan de Desarrollo”, añadió.

“Me emociona profundamente el logro de cualquier mujer en cualquier campo; se lo que se siente estar en una actividad, como el fútbol, que ha sido predominantemente para hombres y ganarse ese espacio con todo el mérito”, destacó con entusiasmo la alcaldesa mayor.

Afirmó que “el fútbol es un deporte muy masculinizado, y eso quiere decir que nuestras jugadoras no solamente son talentosas, sino ‘berracas’, porque se abrieron camino individual y colectivamente a pulso, y estoy segura que Carolina y Jorelyn han pasado por el machismo, por eso son ejemplo de inspiración y fortaleza”.