Chelsea vs. Barcelona EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partidazo de Champions League

En un partidazo que promete muchas emociones, el Chelsea de Enzo Maresca y el Barcelona de Hansi Flick se enfrentan por la quinta fecha de la UEFA Champions League en el estadio de Stamford Bridge de Londres.

Irónicamente, ambos equipos llegan a este partido con los mismos puntos en la tabla (7), tras lo que fueron los empates en la pasada fecha de la competición europea. Por un lado, el equipo inglés viene de empatar 2-2 contra el Qarabag Agdam, mientras que los catalanes, igualaron 3-3 en su visita a Bélgica ante Club Brujas.

Sin embargo, los dos conjuntos llegan con las energías recargadas y la moral alta a este partido, pues el Barcelona viene de golear 4-0 a Athletic Club, y el Chelsea ganó 2-0 en su visita a Burnley.

Siga el minuto a minuto del partido aquí: