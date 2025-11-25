Inicia Plan de Manejo para la Conservación de la Lora Serrana especie en riesgo de extinción/ Corpamag.

Santa Marta

Autoridades ambientales lideraron un taller de presentación de líneas, con el objetivo de avanzar en la formulación del Plan de Manejo para la Conservación de La Lora Serrana, especie endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta y catalogada en riesgo debido a la pérdida acelerada de su hábitat.

El análisis permitió identificar presiones y amenazas que afectan al Periquito de Santa Marta destacándose la disminución de su hábitat y la falta de palmas nativas, fundamentales como sitios naturales de anidación.

Le puede interesar:

Asesinada una menor de trece meses en Plato, Magdalena

Asimismo, se reconocieron los actores involucrados en estas presiones y las posibilidades reales de mitigación desde el territorio, junto con las herramientas existentes que pueden fortalecerse, como los planes educativos escolares, los procesos de ordenamiento territorial y las figuras locales de conservación.

CORPAMAG y Procat Colombia destacaron que estos espacios de articulación son esenciales para consolidar acciones participativas y sostenibles que permitan asegurar la supervivencia de La Lora Serrana y la recuperación integral de su hábitat en la Sierra Nevada de Santa Marta.