Investigan el presunto asesinato de una mujer joven en Soracá, Boyacá

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Carlos Andrés Cárdenas, confirmó que el caso registrado en una finca de la vereda Puente Hamaca, en el municipio de Soracá, inicialmente fue reportado como un posible ahogamiento, pero posteriormente se estableció que se trataba de una muerte violenta.

Según el oficial, la alerta se recibió a través de la línea de atención de la Estación de Policía de Soracá.

“Se nos informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un reservorio de agua ubicado en predios de la finca San Isidro en la vereda Puente Hamaca. Al dirigirnos al lugar, encontramos el cuerpo de una mujer de aproximadamente 20 años”, indicó.

Sin embargo, durante las labores de verificación adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), se evidenció que el caso no correspondía a un accidente.

“Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) se desplazaron al lugar para realizar la inspección técnica y recolectar elementos materiales probatorios. Durante estas labores, los primeros indicios recolectados permitieron establecer que no se trataría de un accidente, sino posiblemente de un homicidio.”, explicó Cárdenas.

Horas más tarde, un adolescente de 17 años se presentó ante las autoridades y manifestó haber sido el autor del hecho,

“Un adolescente de 17 años se presenta ante las autoridades y manifiesta haber sido el autor del hecho. El joven fue puesto a disposición del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes CESPA, mientras que la Fiscalía General de la Nación adelanta los actos urgentes y orienta el proceso judicial correspondiente.”, detalló.

La Policía Nacional continúa con las labores de inspección, verificación y recolección de información para avanzar en la investigación y entregar el caso ante la autoridad competente.